गुरुग्राम में सात महीने की गर्भवती किरायेदार की रहस्यमयी मौत, कमरे से बदबू आने पर खुला हत्या का राज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार थाना क्षेत्र के डूंडाहेड़ा गांव में सात महीने की गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके शव को कमरे में ही बेड के नीचे डालकर आरोपित कमरे को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। मंगलवार शाम शव डिकंपोज होने से बदबू आने और दरवाजे से बाहर खून की धार निकलने से पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला की पहचान दिल्ली के कापसहेड़ा की रहने वाली 26 वर्षीय अंगूरी देवी के रूप में की गई। बताया जाता है कि महिला 20 अक्टूबर को ही डूंडाहेड़ा में स्कूल वाली गली स्थित वेदराम के घर में किराये से रहने आई थी। वह अकेले रहती थी।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम उन्हें सूचना मिली कि कमरे से बदबू आ रही है और खून दरवाजे से बाहर निकला हुआ है। इस पर एफएसएल, सीन आफ क्राइम और फिंगरप्रिंट टीमे मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब पुलिस अंदर पहुंची तो क्षत-विक्षत अवस्था में महिला का शव बेड के नीचे पाया गया। जांच के दौरान महिला की गला दबाकर हत्या करने की जानकारी मिली।

दो साल पहले महिला ने किया था प्रेम विवाह आस-पास दूसरे कमरों में रहने वाले लोगों ने बताया कि महिला निजी कंपनी में काम करती थी। उन्होंने बताया कि अंतिम बार शुक्रवार शाम को अंगूरी को कमरे से बाहर कपड़े धुलते देखा गया था। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। लोगों ने बताया कि महिला सात महीने की गभर्वती थी।

पुलिस को जांच में पता चला कि अंगूरी ने दो साल पहले गुरुग्राम के बसई इलाके के रहने वाले विशाल नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। छह महीने में ही दोनों अलग हो गए। पुलिस ने बताया कि विशाल नोएडा की एक कंपनी में काम करता है। उससे भी इस बारे में पूछताछ की गई है।

विशाल से अलग होने के बाद महिला डूंडाहेड़ा में किराये से कई घरों में रही। यह भी पता चला है कि महिला का अनुज नाम का भी एक दोस्त है। वह कभी-कभार महिला के घर जाता था। आशंका है कि शायद उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि, पुलिस के पास अभी आरोपित से संबंधित कोई भी सुराग नहीं है।