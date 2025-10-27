जिस स्कूल बस का घर के बाहर कर रही थी इंतजार, उसी के नीचे आने से 6 साल की मासूम की मौत; केस दर्ज

संवाद संवाददाता, पटौदी। एक छह साल की बच्ची, जो कंधे पर स्कूल बैग टांगकर घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। अपनी स्कूल बस को आता देखकर उसने गली में बस की तरफ दौड़ लगा दी। इसी दौरान दूसरी तरफ से आए एक ट्रैक्टर की टक्कर से वह स्कूल बस के नीचे जा गिरी। बस के उसके ऊपर से गुजर जाने से हंसती खेलती बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर और बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



दिनौकरी गांव की रहने वाली छह वर्षीय यांशिका विराट इंटरनेशनल स्कूल कपड़ीवास में यूकेजी कक्षा में पढ़ती थी। सोमवार सुबह सात बजे वह स्कूल जाने के लिए घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें दिख रहा है कि बच्ची घर के बाहर स्कूल बैग टांगकर खड़ी थी। बायीं तरफ गली से स्कूल बस घर की तरफ जा रही थी। वहीं दाहिनी तरफ से मिट्टी से लदा एक ट्रैक्टर-ट्राली आ रहा था। बस को देखकर बच्ची दौड़कर रोड पार करने लगी।

इसी दौरान ट्रैक्टर की साइड लगने से वह सीधे बस के नीचे जा गिरी। बस चालक बच्ची के ऊपर से ही बस गुजारकर ले गया। पिता रवि फौरन बेटी को निजी अस्पताल ले गए, यहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जाता है कि बस के टायर बच्ची के दाएं कंधे और सिर के ऊपर से निकल गए थे। पिता की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक झाबुआ गांव के रहने वाले थावरमल और बस चालक बांसपदमका के रहने वाले सुखबीर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।