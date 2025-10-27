गुरुग्राम में नगर निगम ने कर ली तैयारी, प्रदूषण फैलाने पर सख्ती; 90 ASI को किया गया तैनात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषण फैलाने वालों से नगर निगम गुरुग्राम अब सख्ती से निपटेगा। निगरानी के लिए 90 सहायक सफाई निरीक्षकों (एएसआइ) की ड्यूटी लगाई गई है। निगम अधिकारियों का कहना है कि कचरा फैलाने वालों, कचरे में आग लगाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या मलबा डालने वालों, बिना ढके निर्माण सामग्री रखने या ढोने वालों, लकड़ी और कोयला जलाने वालों तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीमें क्षेत्र में निरंतर गश्त और निगरानी कर रही हैं। उल्लंघन पाए जाने पर चालान काटे जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर अब और सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि 90 सहायक सफाई निरीक्षकों की टीमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों और स्ट्रीट वेंडर्स पर निगरानी रख रही हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा डालता है या कचरे में आग लगाता है, तो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने सभी दुकानदारों और वेंडर्स को निर्देश दिए कि वे अपने यहां डस्टबिन अवश्य रखें और कचरा उसी में डालें। जब निगम की कचरा गाड़ी आए, तो उसी में कचरा डालें। बाजार क्षेत्रों में कचरा गाड़ी के समय निर्धारण के लिए दुकानदारों से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगर किसी दुकान के सामने कूड़ा फेंका हुआ मिलता है, तो संबंधित दुकान का चालान किया जाएगा।