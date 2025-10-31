‘देखो, आ गई टेस्ला...’ गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में Tesla Model Y का जलवा, इलेक्ट्रिक कार को देखने उमड़े लोग

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी TESLA की Model Y प्रदर्शित की गई है। यह डिस्प्ले लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे नजदीक से देखने पहुंच रहे हैं। टेस्ला ने इससे पहले अगस्त में दिल्ली के एरोसिटी में अपना पहला शोरूम खोला था।

टेस्ला मॉडल Y कंपनी की भारत में लॉन्च की गई पहली कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत बेस रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट के लिए लगभग 59.89 लाख रुपये और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट के लिए 67.89 लाख रुपये रखी गई है।

कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 से 622 किलोमीटर तक चल सकती है। इसका 0-100 किमी/घंटा तक का पिक-अप मात्र 5.6 सेकंड में हो जाता है, जबकि अधिकतम गति 201 किमी/घंटा है।

कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ, बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले, ऑटोपायलट ड्राइविंग असिस्ट, वायरलेस चार्जिंग, और उन्नत सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। टेस्ला का सुपरचार्जिंग सिस्टम मात्र 15 मिनट में लगभग 260 किमी की अतिरिक्त रेंज दे सकता है।

टेस्ला ने भारत में अपने संचालन की शुरुआत लिमिटेड मॉडल इम्पोर्ट से की है और फिलहाल यह कार दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में बुकिंग के लिए उपलब्ध है। कंपनी निकट भविष्य में भारत में अपना चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने और स्थानीय असेंबली की संभावनाओं पर काम कर रही है।