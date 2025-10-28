DLF फेज-1 से पांच की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, 4500 मकानों को राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीएलएफ फेज-1 से पांच की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। 4500 से अधिक मकानों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को सीलिंग से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केस हाईकोर्ट में वापस भेज दिया है। नोटिस प्राप्त करने वाले मकान मालिक हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिन में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को छह माह के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

