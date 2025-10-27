Language
    गुरुग्राम के रोजवुड सिटी में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई, कई दुकानें और अवैध निर्माण सील किए गए

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:23 PM (IST)

    टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रोजवुड सिटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया। कई अवैध दुकानें और स्टिल्ट क्षेत्र में बने निर्माण सील किए गए। सुशांत लोक-एक में भी इमारतों को सील किया गया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि नियोजित विकास में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    सोमवार को रोजवुड सिटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मदद से सीलिंग अभियान चलाया।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने सोमवार को रोजवुड सिटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मदद से सीलिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई थाना सेक्टर-50 के अधिकार क्षेत्र में की गई।

    विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध निर्माण और दुकानों को नियमों के विपरीत बनाकर उपयोग में लाया जा रहा था जिन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सील लगा दी गई।

    कार्रवाई के दौरान ई-ब्लाक रोजवुड सिटी में पार्क क्षेत्र में बनी एक अवैध दुकान को सील किया गया। वहीं सी ब्लाक में स्टिल्ट क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को भी विभाग की टीम ने सील कर दिया। इसी ब्लाक में स्टिल्ट एरिया में बनाए गए पांच कमरों को, जो ई-पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच में अवैध पाए गए, सील कर दिया गया।

    इसके अलावा सुशांत लोक-एक बी ब्लाक स्थित एक इमारत के तीन मंजिलों को भी विभाग ने सील किया। साथ ही, एक अन्य स्थान पर ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी स्टिल्ट क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण कार्य को रोकते हुए सील लगा दी गई।


    डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है। अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि नियोजित विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।