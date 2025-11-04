गुरुग्राम में DLF फेज-1 के 4500 मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पंजाब एवं हरियाणा HC का आदेश रद

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के DLF फेज-1 में पांच रिहायशी काॅलोनियों में अवैध निर्माण और मकानों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को रद करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई 28 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन लिखित आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

यह मामला उन कई घर मालिकों और निवासियों से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि उन्हें पहले चल रही सुनवाई में पक्षकार नहीं बनाया गया था और बिना सुने ही उनके विरुद्ध आदेश जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना प्रभावित पक्षों को सुने कोई भी निर्णय देना उचित नहीं है।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां किसी भी तरह से जायज नहीं हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए।