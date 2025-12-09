विदेशी परिंदों से गुलजार हुआ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, करीब 35 हजार प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा

महावीर यादव, बादशाहपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बार फिर प्रवासी पक्षियों की खुशहाल चहचहाहट से गुलजार हो उठा है। नवंबर के मध्य तक 10 से 15 हजार प्रवासी पक्षियों का ही जमावड़ा दिखाई देता था। ठंड बढ़ने के साथ ही संख्या बढ़कर 25 से 35 हजार के करीब पहुंच गई है।

इतनी बड़ी संख्या में परिंदों का लौटना न केवल पर्यावरणीय सुधार का संकेत है। यह भी साबित करता है कि इस बार सर्दियां समय पर और पर्याप्त ठंडक लेकर आई हैं। जो प्रवासी प्रजातियों के अनुकूल है। दूर दराज ठंडे इलाकों से उड़कर आने वाले पक्षियों के लिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक बेहतर आश्रयस्थली माना जाता है।

यह उद्यान एशिया के महत्वपूर्ण बर्ड हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आने वाले ये विदेशी मेहमान यहां सर्दियों के दौरान भोजन, पानी और सुरक्षित आवास की तलाश में पहुंचते हैं।

पक्षी विशेषज्ञ एसके बजाज के मुताबिक इस बार शुरुआती ठंड में देरी के कारण नवंबर में प्रवासियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में तापमान गिरते ही परिंदों की चहलकदमी अचानक बढ़ गई। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में इस समय ग्रेलैग गूज, नार्दर्न पिनटेल, शावलर, कॉमन टील, बार-हेडेड गूज, कामन कूट, ब्लैक-टेल्ड गाडविट सहित कई दुर्लभ प्रजातियां देखी जा रही हैं।