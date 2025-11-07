Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कपूर अमेरिका से डिपोर्ट, 2200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में ED ने किया गिरफ्तार

    By Gaurav SinglaEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कपूर को अमेरिका से निर्वासित कर भारत भेजा गया, जहां ईडी ने उन्हें 2200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस के बाद अमेरिका ने उन्हें वापस भेजा। कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने और शेल कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है। इस मामले में 2215.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम को बड़ी सफलता मिली है। रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका से निर्वासित कर भारत भेजा गया है। ईडी की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उन्हें दो नवंबर 2025 को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईडी ने बताया कि इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस के बाद अमेरिका के न्यूयार्क एयरपोर्ट पर कपूर को प्रवेश से रोक दिया गया और उनका वीजा रद कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत भेज दिया गया।

    ईडी की जांच के अनुसार एसआरएस ग्रुप के विरुद्ध 81 एफआइआर दर्ज हैं जिनमें निवेशकों और बैंकों से करीब 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से निवेश कराया और यह पैसा शेल कंपनियों के जरिये धन शोधन में लगाया गया। इस मामले में 2215.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

    ईडी के अनुसार प्रवीण कुमार कपूर के साथ कंपनी के अन्य निदेशक जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल भी आरोपी हैं जो लंबे समय से फरार हैं। सभी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। ईडी के अनुसार कपूर को पहले ही प्रोक्लेम्ड आफेंडर घोषित किया जा चुका था। अब शेष दोनों निदेशकों को भी भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। ईडी की जांच फिलहाल जारी है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या, खून से लथपथ मिला शव