एसआरएस ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कपूर अमेरिका से डिपोर्ट, 2200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में ED ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम को बड़ी सफलता मिली है। रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका से निर्वासित कर भारत भेजा गया है। ईडी की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उन्हें दो नवंबर 2025 को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया।

ईडी ने बताया कि इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस के बाद अमेरिका के न्यूयार्क एयरपोर्ट पर कपूर को प्रवेश से रोक दिया गया और उनका वीजा रद कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें भारत भेज दिया गया। ईडी की जांच के अनुसार एसआरएस ग्रुप के विरुद्ध 81 एफआइआर दर्ज हैं जिनमें निवेशकों और बैंकों से करीब 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से निवेश कराया और यह पैसा शेल कंपनियों के जरिये धन शोधन में लगाया गया। इस मामले में 2215.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।