गुरुग्राम में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या, खून से लथपथ मिला शव
गुरुग्राम में साउथ सिटी-2 स्थित ग्रामीण बैंक के पीछे एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो पहले उसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे। पुलिस को उनके बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं, जिनमें से एक हरियाणा पुलिस में सिपाही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में साइबर सिटी स्थित साउथ सिटी-2 बी ब्लॉक के ग्रामीण बैंक की ब्रांच के पीछे रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सड़क पर फौजी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। उनके बैग से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।
मृतक की पहचान टिकली निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में हुई है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की इसी ब्रांच में अशोक करीब आठ साल तक सिक्योरिटी गार्ड रहे थे। करीब डेढ़ साल से उनकी नौकरी छूट गई थी। तब से वो बेरोजगार थे। उनके परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा हरियाणा पुलिस में सिपाही है।
