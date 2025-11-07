गुरुग्राम में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या, खून से लथपथ मिला शव

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में साइबर सिटी स्थित साउथ सिटी-2 बी ब्लॉक के ग्रामीण बैंक की ब्रांच के पीछे रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सड़क पर फौजी का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। उनके बैग से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।