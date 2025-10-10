दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम में फंसीं कारों में घुसा तेज रफ्तार ट्राला, हीरो मोटर कॉर्प के इंजीनियर की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर में गुरुवार रात एक सड़क हादसे में कार सवार एक इंजीनियर युवक की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मानेसर घाटी में पाॅलीटेक्निक काॅलेज के पास हुआ।

यहां पहले से खड़े तीन-चार वाहनों को जयपुर की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्राले ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने घटना के बाद मृत युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।



पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब नौ बजे दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर में ट्रैफिक जाम लगा था। इसी दौरान जयपुर की तरफ से एक ट्राला तेज रफ्तार में आया। जब ट्राला पाॅलिटेक्निक काॅलेज के सामने बने फ्लाईओवर से मानेसर की तरफ बढ़ने लगा तो ट्राला चालक अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख पाया।

अनियंत्रित होकर ट्राले ने सामने जाम की वजह से सड़क पर रुकीं हुई तीन गाड़ियों को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक टैक्सी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार ड्राइवर व इसके अंदर बैठे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद पुलिस व अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। यहां डाॅक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। अन्य तीनों का इलाज चल रहा है। कुछ अन्य लोगों को हल्की चोटें आई थीं। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे गई।

कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे संदीप, हीरो कंपनी में थे इंजीनियर मृत युवक की पहचान मूल रूप से कुरुक्षेत्र के बारना गांव के रहने वाले 33 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में की गई। यह राजस्थान के जयपुर स्थित हीरो कंपनी के आरएनडी विभाग में इंजीनियर थे और जयपुर में रहते थे। बताया जाता है कि यह अपने दो अन्य साथियों के साथ गुरुवार को जयपुर से धारूहेड़ा स्थित हीरो कंपनी में विजिट करने आए थे।

कंपनी में विजिट करने के बाद यह गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। बीच रास्ते में मानेसर के पास इनकी टैक्सी गाड़ी हादसाग्रस्त हो गई। घायल तीनों युवक भी जयपुर के रहने वाले हैं। संदीप के परिवार ने बताया कि करीब चार साल पहले संदीप की शादी हुई थी। इनकी ढाई साल की बेटी भी है।