सोहना-गुरुग्राम रूट पर चलने वाली सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थी परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी

सतीश राघव, सोहना। गुरुग्राम बस स्टैंड से सोहना बस स्टैंड तक शुरू की गई सिटी बस सेवा बंद किए जाने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। इलाके के लोगोें में इसे लेकर रोष बढ़ रहा है। लाेगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। यदि बस सेवा फिर से शुरू नहीं की गई तो लोग आंदोलन शुरू कर देंगे।

वर्ष 2020 के दौरान सोहना के तत्कालीन विधायक व प्रदेश सरकार में खेल राज्यमंत्री रहे संजय सिंह ने गुरुग्राम बस स्टैंड से सोहना बस स्टैंड तक बस सेवा शुरू कराई थी। यही नहीं सोहना से हुडा सिटी सेंटर सहित कई स्थानों के लिए बसें चलती थीं। एक सप्ताह से बिना कोई कारण बताए सेवा बंद कर दी गई। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

खासकर विद्यार्थियों को कॉलेज जाने में परेशानी खड़ी हो गई है। यातायात सुविधा समय पर न मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने बस सुविधा को बंद कर दिए जाने को लेकर चिंता जताई है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं को भारी परेशानी है।

सिटी बस सेवा बंद कर दिए जाने से क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश जताया है। जीएमडीए के अधिकारियों की माने तो मारुति कुंज तक ही सिटी बस सेवा का दायरा है। इस बारे में जीएमडीए के जीएम गोपाल का कहना है कि वर्ष 2020 में सिटी बस सेवा की सुविधा मारुति कुंज से बढ़ाकर सोहना बस स्टैंड तक कर दी गई थी। अब मारुति कुंज तक ही चलाने का आदेश है। ऊपर से जो आदेश होगा, पालना होगी।