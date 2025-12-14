गुरुग्राम में सोहना के बालूदा गांव में बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम, खर्च हाेंगे 150 करोड़ रुपये

सतीश राघव, सोहना। नगर परिषद ने बालूदा गांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। निर्माण के लिए डीपीआर को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेडियम के निर्माण के बाद सोहना में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोहना देश के नामचीन शहरों में शामिल हो जाएगा। 10 एकड़ भूमि में बनने वाले स्टेडियम के ऊपर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीपीआर तैयार होने के साथ ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है जनवरी अंत तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

स्टेडियम में इंडोर व आउटडोर खेल होंगे। इंडोर खेलों के लिए एक मल्टीपर्पज हाल का निर्माण भी किया जाएगा। इंडोर खेलों में बैडमिंटन, कुश्ती, बास्केटबाल, टेबल टेनिस, लान टेनिस आदि खेल शामिल हैं। आउटडोर में केवल दो ही खेल हो सकेंगे। जिनमें हाकी व फुटबाल शामिल हैं। स्टेडियम के अंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल का निर्माण भी होगा।स्टेडियम बनने से सोहना को देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी।

देश व विदेश के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता अजय पंगाल का कहना है कि स्टेडियम की डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति करने के लिए टेंडर लगा दिया गया है। बता दें कि सोहना में अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाए जाने की योजना करीब चार वर्ष पुरानी है। उसी समय सरकार ने स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। अब योजना पर काम शुरू हुआ है।

योजना पर काम शुरू होने से खिलाड़ी खुश अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सतबीर पहलवान, ओमप्रकाश करहाना, रणजी ट्राफी खिलाड़ी प्रीतम सिंह स्टेडियम की योजना को सिरे चढ़ाने की पहल से खुश हैं। उनका कहना है कि सोहना क्षेत्र में कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन कर इस क्षेत्र को खेलों में एक अलग पहचान दिलाई थी। यह सब अपने बलबूते किया। यहां खेलों का न अच्छा स्टेडियम है न खेल संसाधन।