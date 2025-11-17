गुरुग्राम के इस इलाके की आठ सड़कें बनेंगी मॉडल, लाइटिंग से होगा सौंदर्यीकरण

सतीश राघव, सोहना। नगर परिषद शहर की आठ सड़कों का आधुनिकीकरण कर उन्हें मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए एक खाका तैयार कर लिया गया है। इन मॉडल सड़कों पर लगभग ₹15 करोड़ की लागत आएगी। परिषद ने योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। डीपीआर तैयार होने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परियोजना पूरी होने के बाद, शहर की सड़कें चमचमा उठेंगी। इन आठ मॉडल सड़कों पर नालियाँ, जल निकासी व्यवस्था और फुटपाथ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सभी मॉडल सड़कों पर लाइटिंग भी की जाएगी। इन मॉडल सड़कों की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर निर्धारित की गई है।

नगर परिषद जिन आठ सड़कों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करेगी, उनमें चुंगी नंबर 1 से नंगली मोड़, नंगली मोड़ से बांध रोड, नंगली मोड़ से फव्वारा चौक, फव्वारा चौक से शिव कुंड, फव्वारा चौक से लेबर चौक, लेबर चौक से अग्रसेन पार्क और लेबर चौक से सिटी पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, बलूदा गाँव तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी बलूदा रोड को भी मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा।

साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा नगर परिषद टोल नंबर 1 से बांध रोड तक साइकिल ट्रैक का निर्माण कराएगी। सभी मॉडल सड़कों को लाइटिंग से जगमगाया जाएगा। इन सड़कों पर बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी। मॉडल सड़कों पर फुटपाथ और जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

शहरवासी गोल्फ कार्ट पर चलेंगे नगर परिषद मॉडल सड़कों को वाहन-मुक्त बनाएगी। इन सड़कों पर वाहनों की अनुमति नहीं होगी। केवल आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को ही वाहन चलाने की अनुमति होगी। आवागमन के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता अजय पंघाल बताते हैं कि आठ सड़कों को मॉडल सड़कों के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। परियोजना में तेजी लाने के लिए परिषद ने एक सलाहकार भी नियुक्त किया है।