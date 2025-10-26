Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 66 लाख की ठगी, क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी लूटने से नहीं रहे पीछे

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर साइबर अपराधियों ने 66 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से संपर्क किया और उच्च रिटर्न का लालच देकर बड़ी रकम निवेश करवाई। उन्होंने क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी मांगने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से विदेश के शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर ली। जब व्यक्ति निवेश किए रुपये वापस नहीं निकाल पाया तो उसे धोखाधड़ी का अहसास हुआ। व्यक्ति की शिकायत पर साइबर थाना दक्षिण पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर-73 भगवत धाम सोसाइटी के रहने वाले रणवीर सिंह कंबोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके वाट्सएप पर शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का मैसेज आया था। इस पर जब उन्होंने जानकारी मांगी तो अंजान नंबर से उन्हें फोन किया गया। फोन करने वाले ने उन्हें शेयर बाजार से संबंधित एक एप डाउनलोड कराया।

    इसके साथ ही उन्हें टेलीग्राम एप पर एक ग्रुप से भी जोड़ा गया। यहां उन्हें जानकारी देने के साथ ही एप पर कई बार में 66 लाख रुपये निवेश करा लिए गए। निवेश करने के बाद उनको कई करोड़ का मुनाफा दिखाई देने लगा। जब उन्होंने रुपये निकालने की कोशिश की तो उनसे 25 लाख रुपये सुरक्षा राशि मांगी गई। इस पर उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ।

    तीन लोगों से दो लाख रुपये की धोखाधड़ी

    साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से तीन लोगों से करीब दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। भोंडसी के मोहन नगर में रहने वाले रमन कुमार ने साइबर थाना साउथ में भी शिकायत में कहा कि बीते दिनों वह घर पर थे। इसी दौरान मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई है। 2 लाख हजार रुपये अमेजान पे से निकाले गए हैं। उन्होंने उसी समय बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर इसके बारे में आनलाइन शिकायत दर्ज कराई।

    इसके बाद अगले दिन उनके अमेजान ट्रांजेक्शन में से 80 हजार रुपये कैंसिल हो गए। उनके साथ कुल एक लाख 20 हजार रुपये की ठगी की गई। वहीं मानेसर के अलीयर गांव में रहने वाले ब्रह्मानंद ने साइबर थाना मानेसर में दी शिकायत में बताया कि वह मानेसर की मारुति कंपनी के कैंटीन में काम करते हैं।

    बीते दिनों उनके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से कई बार में 53 हजार रुपये किसी ने निकाल लिए। उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदलने के लिए जानकारी दी थी।

    इसके बाद उन्हें एक लिंक भेजा गया। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से रुपये कट गए। वहीं सेक्टर 59 में रहने वाले दीपक बख्शी ने साइबर थाना ईस्ट में दी शिकायत में कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई बार में किसी ने 20500 रुपये निकाल लिए।

    "किसी भी अंजान नंबर से फोन पर बात करते समय हमेशा सतर्क रहें। अंजान वेबसाइट या एप पर निवेश करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। किसी भी अकाउंट में सीधे लेनदेन से बचें।"

    -प्रियांशु दीवान, एसीपी साइबर क्राइम

    यह भी पढ़ें- रिश्वत लेते विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़े वन विभाग के दो फारेस्ट गार्ड, डीएफओ ने किया सस्‍पेंड