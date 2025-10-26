शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 66 लाख की ठगी, क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी लूटने से नहीं रहे पीछे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से विदेश के शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर ली। जब व्यक्ति निवेश किए रुपये वापस नहीं निकाल पाया तो उसे धोखाधड़ी का अहसास हुआ। व्यक्ति की शिकायत पर साइबर थाना दक्षिण पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर-73 भगवत धाम सोसाइटी के रहने वाले रणवीर सिंह कंबोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों उनके वाट्सएप पर शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का मैसेज आया था। इस पर जब उन्होंने जानकारी मांगी तो अंजान नंबर से उन्हें फोन किया गया। फोन करने वाले ने उन्हें शेयर बाजार से संबंधित एक एप डाउनलोड कराया।

इसके साथ ही उन्हें टेलीग्राम एप पर एक ग्रुप से भी जोड़ा गया। यहां उन्हें जानकारी देने के साथ ही एप पर कई बार में 66 लाख रुपये निवेश करा लिए गए। निवेश करने के बाद उनको कई करोड़ का मुनाफा दिखाई देने लगा। जब उन्होंने रुपये निकालने की कोशिश की तो उनसे 25 लाख रुपये सुरक्षा राशि मांगी गई। इस पर उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ।

तीन लोगों से दो लाख रुपये की धोखाधड़ी साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से तीन लोगों से करीब दो लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। भोंडसी के मोहन नगर में रहने वाले रमन कुमार ने साइबर थाना साउथ में भी शिकायत में कहा कि बीते दिनों वह घर पर थे। इसी दौरान मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई है। 2 लाख हजार रुपये अमेजान पे से निकाले गए हैं। उन्होंने उसी समय बैंक के कस्टमर केयर को फोन कर इसके बारे में आनलाइन शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद अगले दिन उनके अमेजान ट्रांजेक्शन में से 80 हजार रुपये कैंसिल हो गए। उनके साथ कुल एक लाख 20 हजार रुपये की ठगी की गई। वहीं मानेसर के अलीयर गांव में रहने वाले ब्रह्मानंद ने साइबर थाना मानेसर में दी शिकायत में बताया कि वह मानेसर की मारुति कंपनी के कैंटीन में काम करते हैं।

बीते दिनों उनके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से कई बार में 53 हजार रुपये किसी ने निकाल लिए। उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदलने के लिए जानकारी दी थी।