जागरण संवाददाता, चंपावत । रिश्वत लेते विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़े वन विभाग के दो फारेस्ट गार्ड को डीएफओ ने निलंबित कर दिया है। दोनों को शनिवार को एक व्यक्ति से 20 हजार की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा गया था। चंपावत वन प्रभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे पिथौरागढ़ के प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने सतर्कता विभाग की कार्रवाई के बाद दोनों कर्मियों को रविवार को निलंबित कर दिया।

वन विभाग की चौकी पर दूसरे कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी सेक्टर की टीम ने शनिवार को चंपावत से करीब तीन किलोमीटर दूर तल्लादेश को जाने वाले मार्ग पर स्थित वन विभाग की चौकी पर दस्तक देकर फारेस्ट गार्ड दीपक जोशी और भुवन चंद्र भट्ट को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। दोनों ने चीड़ लकड़ी से लदी गाड़ी पकड़ी थी, मामले को रफा दफा करने के लिए दोनों रिश्वत ले रहे थे।