सुरक्षित यातायात पर ध्यान न देने से खत्म हो रहीं जिंदगियां, एनसीआर में हर साल होती हैं 3000 से अधिक मौतें

आदित्य राज, गुरुग्राम। सर्दी ने दस्तक दे दी है। किसी भी दिन से कोहरा छाना शुरू हो सकता है। हर साल कोहरे के दाैरान हादसों का आंकड़ा बढ़ जाता है। वैसे तो सभी सड़कों पर हादसे बढ़ जाते हैं, लेकिन हाईवे एवं एक्सप्रेसवे पर अधिक हादसे होते हैं। हादसों की वजह से दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में हर साल न केवल हजारों लोगों की मौत होती है बल्कि हजारों लोग घायल होते हैं।

उदाहरणस्वरूप गुरुग्राम में ही हर साल औसतन 400 से अधिक लोगोंं की मौत होती है। इनमें से 20 से 25 प्रतिशत हादसे कोहरे के दौरान होते हैं। यह हाल तब है जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्राथमिकताओं में हादसों पर रोक लगाना सबसे ऊपर है। सच्चाई यह है कि प्राथमिकताएं कागजों में ही सबसे ऊपर हैं, धरातल पर नहीं।

प्राथमिकताएं धरातल पर भी दिखाई दें, इसे लेकर दैनिक जागरण ने एक बार फिर कोहरा छाने से पहले जिंदगी बचाने को लेकर सुरक्षित यातायात अभियान चलाने जा रहा है। अगले 15 दिनों तक सुरक्षित यातायात को लेकर किन-किन विषयों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बारे में केवल शासन व प्रशासन को जागरूक किया जाएगा बल्कि आम लोगों से भी अपील की जाएगी कि वे कोहरे के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखें।

विशेषज्ञों के मुताबिक सड़क हादसों के पीछे कई मुख्य कारण हैं। इन कारणों में अवैध कट, वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर का न लगा होना, सड़कों के किनारे वाहनों का खड़ा होना, देर रात सभी लेन में भारी वाहनों का चलना, एंट्री व एग्जिट के नजदीक रिफ्लेक्टर का न लगा होना, सड़क किनारे पेड़ों एवं बिजली के खंभों पर रिफ्लेक्टर न लगा होना एवं स्ट्रीट लाइटों का सही से न जलना मुख्य हैं।

एनसीआर में कहां कितने हादसे शहर पिछले वर्ष हुईं मौतें इस साल अक्टूबर तक हुईं मौतें गुरुग्राम 448 370 दिल्ली 1504 1056 सोनीपत 329 300 नोएडा 462 393 पलवल 283 250 गाजियाबाद 381 328 फरीदाबाद 231 182 रेवाड़ी 103 62 नूंह 147 225 अवैध कटों की वजह से हाईवे या एक्सप्रेसवे पर अचानक वाहन आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जब तक पीछे से आ रहे वाहनों के चालक संभलते हैं तब तक हादसा हो जाता है। सड़क सुरक्षा परामर्श समितियों की बैठक में अवैध कटों को बंद करने को लेकर अक्सर चर्चा होती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। हाईवे एवं एक्सप्रेसवे में अवैध कट किस कदर बने हुए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है। एनसीआर के सबसे व्यस्ततम इस एक्सप्रेसवे में 40 से अधिक अवैध कट हैं।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे, दिल्ली-आगरा हाईवे, दिल्ली-देहरादून हाईवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड-दो, गुरुग्राम-फरीदाबाद हाईवे, केजीपी एक्सप्रेसवे सहित एनसीआर से निकलने वाले सभी हाईवे एवं एक्सप्रेसवे के किनारे भारी वाहन जगह-जगह खड़े रहते हैं। अधिकतर वाहनों के आगे-पीछे और साइड में रिफ्लेक्टर न लगे होने से पीछे से आ रहे वाहन टकरा जाते हैं। अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, पुलिस महकमा, एनएचएआइ एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के साथ मिलकर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे। साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से अपनी की जाएगी वे सभी ट्रांसपोर्टर में रिफ्लेक्टर लगवाएं।

अवैध कट बंद करने पर बैठकें तो होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए दुर्घटनाएँ कम नहीं होतीं। विभिन्न कंपनियों व अन्य प्रतिष्ठानों से अपील की जाएगी कि वे कर्मियों को अपने वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने का निर्देश दें। अभियान को एक आंदोलन का रूप देने का प्रयास होगा ताकि बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहन सड़कों पर न आएं।

आम लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया जाएगा। उन्हें अहसास कराया जाएगा कि वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। यही अहसास हादसों के आंकड़े को कम देगा। सड़क हादसों पर नहीं लग रही लगाम दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। गुरुग्राम में गत वर्ष सड़क हादसों में 448 लोगों की मौत हुई, इस बार अक्टूबर तक 370 लोगों की मौत हो चुकी है।