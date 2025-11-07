Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम: सेक्टर-43 में सड़क और ड्रेनेज सुधार की प्रक्रिया शुरू, तीन महीने में होगा कायाकल्प

    By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:58 PM (IST)

    नया गुरुग्राम के सेक्टर-43 में सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना को तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इलाके की सूरत बदल जाएगी। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित प्राइम सेक्टर-43 की तस्वीर अब बदलने जा रही है। आने वाले तीन माह में यहां की सूरत पूरी तरह से निखर जाएगी। सेक्टर की सभी प्रमुख सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार 18 मीटर और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के नवीनीकरण के लिए करीब 2.10 करोड़ रुपये का एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी तरह तुलसी पार्क ब्लाक की सभी सड़कों को आरएमसी कंक्रीट से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

    बरसाती पानी की निकासी (ड्रेन निर्माण) के लिए भी 1.60 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया जा चुका है और टेंडर खुलने के बाद कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, अन्य ब्लाकों की बिटुमिनस रोड के लिए लगभग 2.30 करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

    सड़कों की बदहाली से थी परेशानी

    सेक्टर-43 की सड़कों की स्थिति लंबे समय से बेहद खराब थी। जगह-जगह गड्ढों और उखड़े हुए रास्तों के कारण लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया था। सड़कें टूटी होने के कारण सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी।

    इस समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए महासचिव नरेंद्र मेहता, स्थानीय निवासी राजकुमार यादव सहित कई लोगों ने निगम पार्षद विकास यादव से मुलाकात कर सुधार की मांग रखी थी।

    इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निगम पार्षद ने अधिकारियों से एस्टीमेट तैयार कराए और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराई। अब अधिकांश कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और अगले कुछ सप्ताह में इनका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है।

    "सेक्टर में लगभग सभी सड़कों के एस्टीमेट स्वीकृत हो चुके हैं, सिर्फ एक प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पिछले डेढ़ माह में लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। अगले छह माह में इस वार्ड को माडल वार्ड बनाया जाएगा।"

    -विकास यादव, पार्षद, वार्ड-22

    सेक्टर-43 की सड़कों की हालत बहुत खराब थी। अब निगम और पार्षद के प्रयासों से विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

    -राजकुमार यादव, स्थानीय निवासी

    लंबे समय से हम सेक्टर में सड़कों और ड्रेनेज की समस्या से परेशान थे। अब जब सारे एस्टीमेट पास होकर काम शुरू हो रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि तीन माह में सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

    -नरेंद्र मेहता, महासचिव, आरडब्ल्यूए

    यह भी पढ़ें- दिल्ली समेत देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो; वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में जल्द शुरू होगी तैयारी