रियल एस्टेट में महंगी रिकॉर्ड डील, 380 करोड़ में 38,000 वर्गफुट के विशाल अपार्टमेंट के लिए 4 बेयर शेल खरीदे
मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ी डील हुई है, जिसमें चार लोगों ने मिलकर 380 करोड़ रुपये में 38,000 वर्ग फुट का एक विशाल अपार्टमेंट खरीदा है। वर्ली इलाके में स्थित इस अपार्टमेंट को बेयर शेल के रूप में खरीदा गया है। इस सौदे से रियल एस्टेट बाजार में तेजी आने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। दिल्ली की एक नामी कारोबारी फैमिली ने गुरुग्राम के सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट में 4 बेयर शेल (सिर्फ ढांचा तैयार) अपार्टमेंट खरीदकर रियल एस्टेट सेक्टर में नया रिकाॅर्ड बनाया है। बताया जा रहा है कि इन चारों अपार्टमेंट की कुल कीमत करीब 380 करोड़ है। ये अपार्टमेंट डीएलएफ के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट ‘देहलियास’ में खरीदे गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, किसी भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में यह डील अब तक की सबसे महंगी डील मानी जा रही है। चारों अपार्टमेंट्स आपस में सटे हुए टावरों में हैं और दीवारें हटाकर इन्हें जोड़कर एक विशाल स्पेस बनाया जाएगा, जिससे यह लगभग 38,000 वर्गफुट का एक बड़ा अपार्टमेंट बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्गफुट कीमत लगभग 1.18 लाख रही, जो अब तक की सबसे ऊंची दर मानी जा रही है।
डीएलएफ के कैमेलियास प्रोजेक्ट में पहले भी रिकाॅर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। पिछले वर्ष ही 16,000 वर्गफुट वाले एक पेंटहाउस की डील 189 करोड़ में हुई थी। अब यह नई डील उससे भी दोगुनी से अधिक कीमत पर हुई है।
प्रोजेक्ट में हाई-एंड सुविधाएं जैसे दो एक्सेस-कंट्रोल्ड एंट्रेंस, निजी लिफ्ट, और अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को एनसीआर का सबसे लग्जरी आवासीय काम्प्लेक्स माना जाता है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की बढ़ती मांग को दर्शाती है।
