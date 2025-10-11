राधिका हत्याकांड में 400 पन्नों की चार्जशीट में 33 गवाहों के बयान दर्ज, फिर भी कई सवाल मांग रहे जवाब

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता द्वारा चार गोलियां मारकर हत्या के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने अदालत में 400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन इसमें अभी भी कई सवाल बाकी हैं। पुलिस ने मामले में 33 गवाह बनाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चार्जशीट में में पड़ोसी, एफएसएल टीम के सदस्य, पुलिसकर्मी, गांव के लोग और राधिका की मां, भाई, चाचा व चाचा का बेटा भी शामिल हैं। हालांकि, परिवार के किसी भी सदस्य के बयान में साजिश की बात सामने नहीं आई। पुलिस ने भी जांच में किसी भी साजिश से इनकार किया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई में एक पिता ने गांव वालों के तानों से तंग आकर अपनी बेटी की जान ले ली।

क्या है पूरा मामला 10 जुलाई को सेक्टर 56 स्थित घर में पिता दीपक यादव ने बेटी राधिका यादव की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। बेटी उस समय घर के लोगों के लिए खाना बना रही थी। पिता ने तीन गोलियां पीठ पर और एक गोली बेटी के मुड़ते समय चलाई थी। वह गोली बगल से होते हुए हार्ट तक गई थी। इस मामले में पुलिस ने करीब तीन महीनों तक जांच की। इसके बाद बुधवार को जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

पिता ने कहा था... सूत्रों के अनुसार पुलिस की जांच पिता के बयानों के ईद-गिर्द घूम रही है। पिता ने हत्या के बाद पुलिस को दिए बयान में कहा था कि गांव के लोग उसे बेटी की कमाई खाने और गिरा हुआ बाप का ताना मारते थे। इस पर उसने बेटी को एकेडमी की ट्रेनिंग बंद करने को कहा था। बेटी उसकी बात नहीं मान रही थी। इसी मान-सम्मान के कारण उसने बेटी की हत्या कर दी थी।

ग्रामीणों ने किया ताना देने से इंकार गांव वालों ने ताना मारने जैसी बात से इनकार किया था। वहीं, हत्या के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में राधिका यादव के अपनी मर्जी से शादी करने, विदेश घूमने जाने, परिवार द्वारा अत्यधिक पाबंदी लगाए की जाने की बात कही गई थी। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने भी इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर परिवार द्वारा पाबंदी लगाने की बात कही थी लेकिन पुलिस को दिए गए परिवार के बयान में इस तरह की जानकारी नहीं मिली।

परिवार ने किसी साजिश से भी इनकार किया। परिवार ने अपने बयान में कहा- उन्हें नहीं पता कि पिता और बेटी के बीच क्या हुआ। घर में झगड़ा होने की जानकारी जरूर दी गई। लेकिन इसके कारण सामने नहीं आ पाए। दूसरी ओर अभी मधुबन लैब से बैलिस्टिक की रिपोर्ट नहीं आ पाई है।

परिवार में किसने क्या बयान दिया: पुलिस सूत्र राधिका की मां: कोई जानकारी नहीं कि बाहर क्या हुआ। उन्हें बुखार था और वह अंदर कमरे में आराम कर रही थीं। उन्हें कूकर की सीटी बजने की आवाज आई थी। कुछ दिनों से घर में पिता और बेटी के बीच कोचिंग बंद करने को लेकर झगड़े हो रहे थे।

राधिका के चाचा कुलदीप: गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वह फौरन ऊपर की तरफ भागे। वहां किचन में राधिका लहूलुहान हालत में पड़ी थी।उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था।

राधिका का भाई: जब घर में घटना हुई तो वह दूध लेने के लिए वजीराबाद गांव गए थे। उन्हें भी नहीं पता कि क्या हुआ।