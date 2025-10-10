राधिका हत्याकांड: पिता ने क्यों ली टेनिस स्टार बेटी की जान? पुलिस की चार्जशीट में खुलासा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की चार गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने शुक्रवार को जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है पिता ने मान-सम्मान में बेटी की जान ली थी। हालांकि, जांच में शादी जैसी जानकारी सामने नहीं आई है।

10 जुलाई को राधिका यादव की उस समय उनके पिता दीपक यादव ने चार गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वह सेक्टर 56 स्थित घर में किचन में खाना बना रही थीं। हत्या के बाद पुलिस ने उनके पिता दीपक यादव को घर से ही गिरफ्तार किया था। आरोपित ने अपने बयान में कहा था कि गांव के लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे।

खेल के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद राधिका घर के पास ही अकेडमी में कोर्ट किराये पर लेकर खिलाड़ियों को टेनिस सिखाती थीं। उसने राधिका को यह सब बंद करने के लिए कहा था, लेकिन राधिका ने बात नहीं मानी और ट्रेनिंग जारी रखी। लोगों के तानों और बेटी द्वारा बात न मानने पर गुस्से में आकर उसने गोली मार दी थी।

इस मामले में जब परिवारवालों से बयान लिए गए तो उन्होंने कोई भी जानकारी से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता पिता और बेटी में क्या हुआ, क्यों गाेली मारी गई। सूत्रों के अनुसार कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में पिता और बेटी के बीच हत्या से पहले कई बार झगड़े की जानकारी दी गई है।

यह भी कहा गया है कि पिता ने बेटी को कई बार घर से बाहर जाने से रोका। ट्रेनिंग नहीं देने के लिए कहा। बेटी पिता की बात नहीं मान रही थी। बार-बार झगड़े और बात नहीं मानने को लेकर पिता ने मान-सम्मान के कारण बेटी की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों से फिलहाल यह जानकारी सामने आई है।