    राधिका हत्याकांड: पिता ने क्यों ली टेनिस स्टार बेटी की जान? पुलिस की चार्जशीट में खुलासा

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:29 AM (IST)

    गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में पता चला है कि राधिका के पिता, दीपक यादव ने 'मान-सम्मान' के चलते अपनी बेटी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार, पिता को बेटी के काम करने पर ताने मारे जाते थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

    गुरुग्राम पुलिस ने राधिका यादव हत्यकांड में दायर की चार्जशीट।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की चार गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने शुक्रवार को जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है पिता ने मान-सम्मान में बेटी की जान ली थी। हालांकि, जांच में शादी जैसी जानकारी सामने नहीं आई है।

    10 जुलाई को राधिका यादव की उस समय उनके पिता दीपक यादव ने चार गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वह सेक्टर 56 स्थित घर में किचन में खाना बना रही थीं। हत्या के बाद पुलिस ने उनके पिता दीपक यादव को घर से ही गिरफ्तार किया था। आरोपित ने अपने बयान में कहा था कि गांव के लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे।

    खेल के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद राधिका घर के पास ही अकेडमी में कोर्ट किराये पर लेकर खिलाड़ियों को टेनिस सिखाती थीं। उसने राधिका को यह सब बंद करने के लिए कहा था, लेकिन राधिका ने बात नहीं मानी और ट्रेनिंग जारी रखी। लोगों के तानों और बेटी द्वारा बात न मानने पर गुस्से में आकर उसने गोली मार दी थी।

    इस मामले में जब परिवारवालों से बयान लिए गए तो उन्होंने कोई भी जानकारी से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता पिता और बेटी में क्या हुआ, क्यों गाेली मारी गई। सूत्रों के अनुसार कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में पिता और बेटी के बीच हत्या से पहले कई बार झगड़े की जानकारी दी गई है।

    यह भी कहा गया है कि पिता ने बेटी को कई बार घर से बाहर जाने से रोका। ट्रेनिंग नहीं देने के लिए कहा। बेटी पिता की बात नहीं मान रही थी। बार-बार झगड़े और बात नहीं मानने को लेकर पिता ने मान-सम्मान के कारण बेटी की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों से फिलहाल यह जानकारी सामने आई है।

    सेक्टर 56 थाना पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हत्या का कारण मान-सम्मान सामने आया है। शादी जैसी बात पूछताछ में सामने नहीं आई। वहीं दीपक यादव के केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्यामबीर सिंह ने बताया कि चार्जशीट मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है। अभी कोर्ट से चार्जशीट नहीं मिली है। कागजात मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।