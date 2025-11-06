Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राॅपर्टी टैक्स बन रहा गलत तो आपके पास है सुधार का मौका, गुरुग्राम में आठ दिन के लिए लगेंगे विशेष कैंप

    By Sandeep Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम 8 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स और पेयजल बिल भुगतान के लिए विशेष कैंप लगाएगा। ये कैंप जोन तीन के विभिन्न स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं और मौके पर ही अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम प्राॅपर्टी टैक्स व पेयजल बिल भुगतान के लिए जोन तीन क्षेत्र में विशेष कैंप लगाएगा। इसके तहत 8 नवंबर से 30 नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां नागरिक मौके पर ही अपने प्रापर्टी टैक्स से जुड़े डेटा सुधार करवा सकेंगे, टैक्स और पेयजल बिल भी जमा कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कैंप में आते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (पीडीएफ) साथ लाएं, जिससे प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

    यह रहेगा कैंप का शेड्यूल

    • 8 नवंबर - मकान नंबर 384, रामलीला ग्राउंड, जैकबपुरा
    • 9 नवंबर - मकान नंबर जेएस, 21, डीएलएफ फेज-2
    • 15 नवंबर - पार्षद कार्यालय, मकान नंबर -56, अशोक विहार फेज-1, नियर हनुमान मंदिर
    • 16 नवंबर - पार्षद कार्यालय, पाकेट-ई, नियर पुलिस मैस, सेक्टर-21
    • 22 नवंबर - मकान नंबर वी-40/2, डीएलएफ फेज-तीन, पार्षद कार्यालय
    • 23 नवंबर - मकान नंबर 4579 पी, सेक्टर-23, पार्षद कार्यालय
    • 29 नवंबर - पार्षद कार्यालय, नियर एमडी हाई स्कूल, झाड़सा
    • 30 नवंबर - पार्षद कार्यालय, मकान नंबर 918, सेक्टर-31

    यह भी पढ़ें- ... तो क्या गुरुग्राम की 6800 प्रॉपटीज कर दी जाएंगी सील? 1400 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठने वालों को नोटिस

    इन विशेष कैंपों का उद्देश्य नागरिकों की प्राॅपर्टी टैक्स व पेयजल कनेक्शन संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में कैंपों में पहुंचकर इसका लाभ उठाना चाहिए।


    -

    -प्रदीप दहिया, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम।