प्राॅपर्टी टैक्स बन रहा गलत तो आपके पास है सुधार का मौका, गुरुग्राम में आठ दिन के लिए लगेंगे विशेष कैंप

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम प्राॅपर्टी टैक्स व पेयजल बिल भुगतान के लिए जोन तीन क्षेत्र में विशेष कैंप लगाएगा। इसके तहत 8 नवंबर से 30 नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां नागरिक मौके पर ही अपने प्रापर्टी टैक्स से जुड़े डेटा सुधार करवा सकेंगे, टैक्स और पेयजल बिल भी जमा कर सकेंगे।