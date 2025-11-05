... तो क्या गुरुग्राम की 6800 प्रॉपटीज कर दी जाएंगी सील? 1400 करोड़ पर कुंडली मारकर बैठने वालों को नोटिस

संदीप रतन, गुरुग्राम। साइबर सिटी के 6800 टैक्स डिफाॅल्टरों पर 1400 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के ऑनलाइन डेटा में यह संख्या दर्ज है। अब इसको लेकर नगर निगम गुरुग्राम की टैक्स विंग ने डिफाॅल्टरों का सत्यापन शुरू दिया है। किस डिफाल्टर पर कितनी बकाया राशि है और टैक्स का भुगतान कब से नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच के लिए टीम लगाई गई है।

खास बात यह है कि निगम क्षेत्र के सात लाख प्राॅपर्टी मालिकों में आधे लोगों का रिकार्ड नगर निगम के पास नहीं है। 3.40 लाख प्राॅपर्टी मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर आईडी में दर्ज ही नहीं है। नगर निगम की टैक्स विंग के कर्मचारी और अधिकारी इन प्राॅपर्टी मालिकों से न तो संपर्क कर पा रहे हैं और न इनसे वर्षों पुराने प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी हो पा रही है।

इसका कारण यह है कि कई जगह पर खाली प्लाट पड़े हैं ताे कई मकान या फ्लैट में भी कोई नहीं रहता। कुछ प्राॅपर्टी मालिक विदेश में रहते हैं। नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार एक लाख 30 हजार प्राॅपर्टी मालिकों के नाम आईडी में दर्ज नहीं हैं, सिर्फ आईडी बनी हुई है। इसके अलावा 2 लाख 5 हजार प्राॅपर्टी मालिकों के मोबाइल नंबर आईडी के रिकार्ड में नहीं है।

गुरुग्राम में हैं सात लाख से ज्यादा संपत्तियां रिहायशी - 4,37,111

व्यावसायिक - 92,457

औद्योगिक - 6,561

संस्थानिक - 4,408

खाली प्लाॅट - 1,11,361

विशेष श्रेणी - 6,138

मिश्रित उपयोग - 34,136

कृषि - 13,430

कुल - 7,05602 पिछले वर्ष कम हुई थी रिकवरी गुरुग्राम नगर नगर निगम में वर्ष की तुलना में यहां भी 16.37 करोड़ रुपये कम टैक्स मिला था। वित्त वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम निगम में टैक्स की रिकवरी 278.49 करोड़ रुपये हुई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 262.12 करोड़ रह गई।

नौ वर्षों में प्राॅपर्टी टैक्स से आय की स्थिति 2017-18 : 332

2018-19 : 207

2019-20 : 168

2020-21 : 225

2022-23 : 255

2023-24 : 278.49

2024-25 : 262.12 नोट: करोड़ रुपये में खाली होते खजाने को मिलेगी संजीवनी निगम को विज्ञापनों और प्राॅपर्टी टैक्स से आय बहुत कम मिल रही है। अगर बकाया करोड़ों रुपये के प्राॅपर्टी टैक्स की रिकवरी हो जाए तो खाली हो रहे खजाने को संजीवनी मिल सकती है।