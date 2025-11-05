गुरुग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का रास्ता साफ, लोक निर्माण विभाग की पुरानी बिल्डिंग तोड़ेगा नगर निगम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। छह साल के लंबे इंतजार के बाद डाकखाना क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। यह जमीन निगम ने 47 करोड़ रुपये में खरीदी थी, लेकिन विभाग की बिल्डिंग के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था।

वर्ष 2019 में निगम ने पार्किंग निर्माण की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जमीन निगम को नहीं मिल पाई। अब लोक निर्माण विभाग ने बिल्डिंग तोड़ने के लिए नगर निगम से बजट की मांग की है। लेकिन अब निगम द्वारा स्वयं बिल्डिंग तोड़कर जमीन खाली करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसको लेकर दोनों विभाग के अधिकारी बाचतीत कर रहे हैं।

उम्मीद की जा रही है कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया पूरी होते ही पार्किंग निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग बनने से सदर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन पर पीडब्ल्यूडी की एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है।

सोहना चौक पार्किंग तैयार, लीज पर देगा निगम उधर, सोहना चौक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। नगर निगम इसे जल्द ही लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पार्किंग परिसर के ऊपरी हिस्से में बनाई गई दुकानों को भी लीज पर दिया जाएगा। इससे निगम को राजस्व प्राप्त होगा और पार्किंग के रखरखाव के लिए भी आय का स्रोत बनेगा। अधिकारियों का कहना है कि सोहना चौक पार्किंग का शुभारंभ जल्द किया जाएगा।