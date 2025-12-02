गुरुग्राम में डूंडाहेड़ा रोड पर वन-वे ट्रैफिक ट्रायल शुरू, कहीं भी साइन बोर्ड न होने से ट्रैफिक से जूझे लोग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार फेस दो में जाम की समस्या को कम करने के लिए वोको बिल्डिंग से पीपल चौक तक ट्रैफिक को वन-वे किया गया। इसका ट्रायल मंगलवार से शुरू हुआ। पहले ही दिन साइन बोर्ड न होने और जानकारी के अभाव में यातायात का दबाव डूंडाहेड़ा रोड पर बढ़ गया। सुबह और शाम के समय हैवी ट्रैफिक रहा। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालकर यातायात का दबाव कम किया। शंकर चौक के पास हाईवे से लगते डूंडाहेडा रोड पर इस वन-वे ट्रायल को शुरू किया गया है। यह रोड उद्योग विहार मेन रोड है।इसी सड़क पर पीपल चौक तक इसे वन-वे किया गया है। हालांकि, इसके आगे इसी रोड से उद्योग विहार फेस दो और तीन भी कनेक्टेड है।

इसलिए वाहन चालकों को यहां भी वनवे ट्रायल से गुजरना पड़ा। वाहन चालकों ने बताया कि ट्रायल शुरू कर दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी सही तरीके से उन तक नहीं पहुंची, इस कारण पहले दिन समस्या हुई। साथ ही साइन बोर्ड की भी कमी खली।