गुरुग्राम में डूंडाहेड़ा रोड पर वन-वे ट्रैफिक ट्रायल शुरू, कहीं भी साइन बोर्ड न होने से ट्रैफिक से जूझे लोग
गुरुग्राम के उद्योग विहार में जाम की समस्या को कम करने के लिए डूंडाहेड़ा रोड पर वन-वे ट्रैफिक का ट्रायल शुरू किया गया। पहले दिन जानकारी के अभाव और साइ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार फेस दो में जाम की समस्या को कम करने के लिए वोको बिल्डिंग से पीपल चौक तक ट्रैफिक को वन-वे किया गया। इसका ट्रायल मंगलवार से शुरू हुआ।
पहले ही दिन साइन बोर्ड न होने और जानकारी के अभाव में यातायात का दबाव डूंडाहेड़ा रोड पर बढ़ गया। सुबह और शाम के समय हैवी ट्रैफिक रहा। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालकर यातायात का दबाव कम किया।
शंकर चौक के पास हाईवे से लगते डूंडाहेडा रोड पर इस वन-वे ट्रायल को शुरू किया गया है। यह रोड उद्योग विहार मेन रोड है।इसी सड़क पर पीपल चौक तक इसे वन-वे किया गया है। हालांकि, इसके आगे इसी रोड से उद्योग विहार फेस दो और तीन भी कनेक्टेड है।
इसलिए वाहन चालकों को यहां भी वनवे ट्रायल से गुजरना पड़ा। वाहन चालकों ने बताया कि ट्रायल शुरू कर दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी सही तरीके से उन तक नहीं पहुंची, इस कारण पहले दिन समस्या हुई। साथ ही साइन बोर्ड की भी कमी खली।
एक और बात जो वाहन चालकों ने बताया कि पीपल चौक के पास रेड लाइट का समय सिर्फ 30 सेकेंड है, इसलिए यहां पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए।
डीसीपी ट्रैफिक डाॅ. राजेश मोहन ने बताया कि मंगलवार से ट्रैफिक ट्रायल शुरू किया गया है। सफल होने पर इसे तीन दिन बाद लागू किया जाएगा। जो कमियां हैं, उसे दूर किया जाएगा। पीपल चौक के पास रेड लाइट के समय को भी बढ़ाने के लिए कह दिया गया है।
