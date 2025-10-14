अमित शाह का बड़ा एलान- पुलिस को भी मिलेगी कमांडो जैसी मॉडर्न ट्रेनिंग, अयोध्या बनेगा नया NSG हब
गुरुग्राम में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अब छठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। यह ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या में खुलेगा। उन्होंने एनएसजी के योगदान की सराहना की और गुरुग्राम में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर (एसओटीसी) का शिलान्यास किया, जहां कमांडो को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में छठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। अब छठा ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या में खोला जाएगा, इससे पहले चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जम्मू और हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर खोले जा चुके हैं।
गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार दोपहर एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में मानेसर स्थित परिसर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से एनएसजी की स्थापना की गई है तभी से ही जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और कई मोर्चे पर सफल हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अक्षरधाम, मुंबई हमला यहां तक की अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कमांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश की सुरक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर से दिखाया गया कि आतंकवाद की अब कहीं भी जगह नहीं है। जहां भी भारत पर हमले की व्यूहरचना की गई, वहां के ट्रेनिंग सेंटरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। पूरी दुनिया में इसका मैसेज गया है कि आतंकवाद को पनाह देने वालों की खैर नहीं है।
अमित शाह ने कहा कि एनएसजी ने चार दशक की अपनी यात्रा के दौरान बहुत काम किए हैं। अब नए मोर्चे पर डटी हुई है। इन्होंने भारत के संवेदनशील जगहों का एक डाटा बैंक बनाया है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए इन्होंने वह सभी चीज चीजों की जानकारी हासिल की है जिसकी महत्वपूर्ण समय में जरूरत होती है। महाकुंभ हो और चाहे पुरी की रथ यात्रा, सभी मोर्चे पर एनएसजी जवान सुरक्षा का प्रतीक बने।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एनएसजी को और अत्याधुनिक बनाया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ-साथ जवानों ने देश भर में 6 करोड़ 50 लाख पौधे भी लगाए और उनकी अपने बच्चों की तरह देखरेख की। उन्होंने स्थापना दिवस पर सभी जवानों अधिकारियों व देश की सुरक्षा में लगे सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं।
गृह मंत्री ने गुरुग्राम के एनएसजी मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर (एसओटीसी) का शिलान्यास किया। 141 करोड़ की लागत से आठ एकड़ भूमि में एसओटीसी बनाया जाएगा। इसमें कमांडो को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां देशभर की पुलिस के आतंक विरोधी दस्तों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
