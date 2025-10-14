गुरुग्राम में मनाया जा रहा एनएसजी का स्थापना दिवस, अमित शाह करेंगे NSG मैगजीन का विमोचन
गुरुग्राम में आज एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वह कमांडो को संबोधित करेंगे और उनके शौर्य का प्रदर्शन देखेंगे। एनएसजी पत्रिका का विमोचन भी किया जाएगा। कमांडो आतंकवादी हमलों से निपटने और बंधकों को छुड़ाने का प्रदर्शन करेंगे। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसने कई सफल ऑपरेशन किए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एनएसजी का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वह इस कार्यक्रम में कमांडो का हौसला बढ़ाएंगे।
बताया गया कि सुबह 11 बजे से एनएसजी मानेसर परिसर के ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 12 बजे के बाद अमित शाह संबोधित करेंगे। इस दौरान कमांडो अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह एनएसजी मैगजीन का विमोचन भी करेंगे।
वहीं, समारोह के दौरान आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है, विस्फोटकों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। आतंकवादियों के कब्जे से लोगों को कैसे मुक्त किया जाता है, मॉकड्रिल करने के साथ ही कमांडो इसकी जानकारी देंगे।
एनएसजी की स्थापना 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। स्थापना के बाद से लेकर अब तक एनएसजी ने कई ऑपरेशन सफलता पूर्वक अंजाम दिए हैं।
