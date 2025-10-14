गुरुग्राम में मनाया जा रहा एनएसजी का स्थापना दिवस, अमित शाह करेंगे NSG मैगजीन का विमोचन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एनएसजी का स्थापना दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वह इस कार्यक्रम में कमांडो का हौसला बढ़ाएंगे।

बताया गया कि सुबह 11 बजे से एनएसजी मानेसर परिसर के ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 12 बजे के बाद अमित शाह संबोधित करेंगे। इस दौरान कमांडो अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह एनएसजी मैगजीन का विमोचन भी करेंगे।