गुरुग्राम के इन सेक्टरों में कंज्यूमर्स को राहत, लो वोल्टेज और पावर कट से मिलेगी राहत; कॉर्पोरेशन ने उठाए ये कदम

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) सेक्टर 46 स्थित सबस्टेशन में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। सबस्टेशन में 25/31 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। पहले 16/20 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जो गर्मियों में लोड बढ़ने के कारण अक्सर ओवरलोड हो जाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगम ने अब नया 25/31 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया है। सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और मंगलवार तक ट्रांसफार्मर चालू होने की उम्मीद है। नए ट्रांसफार्मर के लगने से सेक्टर 46, 47 और 38 के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। इन इलाकों में एयर कंडीशनर और दूसरे बिजली के उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप, ट्रिपिंग और बिजली कटौती जैसी समस्याएं होती हैं।