गुरुग्राम के इन सेक्टरों में कंज्यूमर्स को राहत, लो वोल्टेज और पावर कट से मिलेगी राहत; कॉर्पोरेशन ने उठाए ये कदम
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने सेक्टर 46 सबस्टेशन में 25/31 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया है। इससे सेक्टर 46, 47 और 38 के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जहां गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप और कटौती जैसी समस्याएँ होती थीं। निगम का दावा है कि इससे लोड कैपेसिटी बढ़ेगी और बिजली की खपत बेहतर होगी, जिससे बिजली संकट खत्म हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) सेक्टर 46 स्थित सबस्टेशन में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। सबस्टेशन में 25/31 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। पहले 16/20 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जो गर्मियों में लोड बढ़ने के कारण अक्सर ओवरलोड हो जाता था।
निगम ने अब नया 25/31 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया है। सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और मंगलवार तक ट्रांसफार्मर चालू होने की उम्मीद है। नए ट्रांसफार्मर के लगने से सेक्टर 46, 47 और 38 के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। इन इलाकों में एयर कंडीशनर और दूसरे बिजली के उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप, ट्रिपिंग और बिजली कटौती जैसी समस्याएं होती हैं।
सोहना रोड पर कई सोसायटियों और सेक्टरों के निवासी लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। निगम का दावा है कि इस अपग्रेड से न केवल लोड कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि बिजली की खपत भी बेहतर होगी। बल्कि, इससे स्थिर और बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्कूलों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी राहत मिलेगी। इससे अब गर्मियों में बिजली संकट खत्म हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।