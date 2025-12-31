नेपाल मूल की महिला ने बहन को कैंसर बता गुरुग्राम के बुजुर्ग से ठगे दो करोड़ रुपये, साथी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेपाली मूल की एक महिला ने अपने साथी के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति को पहले झांसे में फंसाया। फिर बहन को कैंसर होने के नाम पर दो करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुपये न भेजने पर महिला ने आत्महत्या की भी धमकी दी। रुपये वापस न मिलने पर पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति ने आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी। शाखा ने जांच के बाद सेक्टर 40 थाने में केस दर्ज कराया और महिला के साथी को सोमवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया।

अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच ट्रांसफर कराए रुपये सेक्टर 40 क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत में कहा कि एक साल पहले उनकी मुलाकात गुरुग्राम में नेपाली महिला से हुई थी। उसके बाद दोनों में फोन पर बातचीत हुई। महिला ने अपना नाम यांगजी शेरपा बताया था। उसने बहन के कैंसर के इलाज के नाम पर अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच दो करोड़ 21 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

साथ ही जब व्यक्ति ने रुपये भेजने से मना किया तो महिला ने आत्महत्या तक की धमकी दी। महिला ने कहा कि वह ये रुपये वापस कर देगी। मई के बाद महिला ने 18 लाख रुपये वापस भेजे। साथ ही अन्य रुपये वापस भेजने के फर्जी स्क्रीनशाट भेजे। इसके बाद उसका फोन बंद आने लगा।

शिकायत के बाद सेक्टर 40 थाने में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच करते हुए आर्थिक अपराध शाखा प्रथम की टीम ने आरोपित को हैदराबद से पकड़ लिया। इसकी पहचान हैदराबाद के रहने वाले अजहर अहमद के रूप में की गई।