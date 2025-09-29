Language
    Gurugram News: मानेसर में प्लांट लगा सीएंडडी वेस्ट से बनेंगी टाइल्स, होंडा कंपनी के साथ हुआ समझौता

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:56 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में होंडा कंपनी के साथ आइएमटी मानेसर में सीएंडडी वेस्ट से टाइल्स बनाने के लिए एमओयू हुआ। सरकार जमीन देगी और कंपनी कचरे से टाइल्स बनाएगी। जिले में सीएंडडी वेस्ट की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों से रसायनयुक्त पानी का उचित निस्तारण करने के लिए कहा। उन्होंने जापान दौरे पर निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा की।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होंडा के साथ समझौता हुआ।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आइएमटी मानेसर में सीएंडडी वेस्ट से टाइल्स तैयार करने का प्लांट बनेगा। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में होंडा कंपनी के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एमओयू किया गया। प्लांट की स्थापना के लिए जमीन व कूड़ा प्रदेश सरकार सरकार उपलब्ध कराएगी। कंपनी कूड़े से टाइल्स बनाएगी।

    जिले में सीएंडडी वेस्ट की समस्या काफी गंभीर है। निस्तारण की बेहतर व्यवस्था न होने की वजह से जगह-जगह मलबे के ढेर हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे यह भी एक कारण है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने आइएमटी मानेसर में प्लांट लगाने की योजना बनाई है। जल्द ही कंपनी को प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि जल्द से जल्द से आगे का काम शुरू हो सके।

    एमओयू साइन करने के दौरान आइएमटी मानेसर में अन्य सुविधाएं उपलब्घ कराने के बारे में मूनक नहर से पाइपलाइन के माध्यम से मानसेर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जिसके लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

    आने वाले 25-30 वर्षों के दृष्टिगत आबादी बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों के रसायनयुक्त पानी के भी उचित निस्तारण पर बल दिया, जिसके लिए उन्होंने एडवांस्ड तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। औद्योगिक इकाइयों को अपने छोड़ेे गये पानी को पुन: उपयोग में लाना चाहिए। इसके लिए एचएसआइआइडीसी के माध्यम से योजना तैयार की गई है। पहले चरण में करीब 78 करोड़ की लागत से मानेसर में यह व्यवस्था की जाएगी।

    जापान के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री का 6 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरा प्रस्तावित है। वह वहां हरियाणा पैवेलियन का विशेष रूप से दौरा करेंगे। इसके तहत उन्होंने हरियाणा में स्थापित जापान की मुख्य कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक करते हुए निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से मंथन किया।

    हरियाणा में जापानी कंपनियों का एक अलग से कलस्टर स्थापित करने पर विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ में कलस्टर स्थापना का निमंत्रण दिया। नारायणगढ़ से चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब बेहद नजदीक हैं, जिनकी दूरी मात्र 40 से 45 किलोमीटर ही है, जिससे व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से कहा कि प्रदेश में दस नई आइएमटी स्थापित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, जिसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर करीब 6-7 हजार एकड़ भूमि का पंजीकरण हो चुका है। हरियाणा में निवेश करने पर औद्योगिक इकाइयों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाएगी।

    एनओसी के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। इस दौरान एक औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधि ने ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टिगत उन्होंने नवीनतम तकनीक के माध्यम से प्रदूषण कम करने के लिए रिन्यूऐबल फ्यूल तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसके लिए उन्हें विभिन्न विभागीय एनओसी की आवश्यकता रहती है।

    इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उन्हें हर आवश्यक एनओसी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा में 500 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए एमओयू हो चुका है। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने औद्योगिक इकाइयों का आह्वान किया कि वे सरकार-प्रशासन के साथ मिलकर सीएसआर की गतिविधियों को गति दें, जिससे कि लोगों को प्रभावी रूप में इनका लाभ मिलेगा।

    इस मौके पर विधायक मुकेश शर्मा, विधायक तेजपाल तंवर, उपायुक्त अजय कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, चीफ कार्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा, मिंडा यूनो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोरो स्वाय, डेंसो हरियाणा के मैनेजिंग डायरेक्टर मसातू कितमई, होंडा मोटरसाईकिल एंड स्कूटर्स के सीनियर डायरेक्टर विनय ढिंगरा आदि मौजूद रहे।