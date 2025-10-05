Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में खेलते-खेलते बालकनी से गिरे 8 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मच गया कोहराम

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    गुरुग्राम के खांडसा गांव में खेलते हुए आठ साल का बच्चा बालकनी से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक रौनक अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाल के वर्षों में बालकनी से गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खेलते-खेलते बालकनी की ग्रिल पर चढ़ा बच्चा दो मंजिल से नीचे गिरा, मौत

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के खांडसा गांव में छोटे भाई के साथ खेलते-खेलते आठ साल का बच्चा बालकनी की ग्रिल पर चढ़ गया। इस दौरान अनियंत्रित होने से वह दूसरी मंजिल से नीचे सड़क पर जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को रविवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूलत: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर गांव के रहने वाले विजय अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के खांडसा गांव में दूसरी मंजिल पर बने कमरे में किराये पर रहते हैं। वह यहां श्रमिक का काम करते हैं। उनके दो बेटे आठ साल और छह साल के हैं।

    पिता ने बताया कि शनिवार शाम वह घर पर ही थे। दोनों बच्चे बाहर बालकनी के पास खेल रहे थे। बड़ा बेटा आठ वर्षीय रौनक खेलते-खेलते बालकनी की ग्रिल पर चढ़ गया और बाहर की तरफ लटकने लगा। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। छोटे बेटे ने इसकी सूचना पिता को दी।

    दूसरी मंजिल से नीचे गिरने से रौनक लहूलुहान हो गया। परिवार के लोग उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान रौनक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल से इसकी जानकारी सेक्टर 37 पुलिस को दी गई। थाना पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। पिता ने बताया कि रौनक पहली कक्षा में पढ़ता था।

    बालकनी से गिरने के पहले भी हो चुके हैं हादसे

    • 26 सितंबर 2025: चार मरले में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी गली में हो रहे किसी आयोजन को देखने के लिए बालकनी पर खड़ी थी। अनियंत्रित होने से नीचे गिरने से मौत हो गई थी।
    • 26 अगस्त 2025: सेक्टर पांच के अशोक विहार में रहने वाली 59 वर्षीय महिला मीनू सिंह की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत, इस दौरान फर्श गीला था और फिसलने से महिला नीचे गिर गई थी
    • 8 मार्च 2025: सेक्टर 53 स्थित पार्क प्लाजा सोसायटी के 14वीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 35 वर्षीय जापानी महिला की मौत, हालांकि, वह कैसे गिरी थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी
    • 29 अक्टूबर 2022: सेक्टर 45 रायल रेजीडेंसी में आठवीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 15 वर्षीय छात्रा की मौत, बालकनी की ऊंचाई कम थी और ग्रिल भी नहीं लगी थी
    • 30 जुलाई 2022: सेक्टर 45 आयची अपार्टमेंट में सातवीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत

    यह भी पढ़ें- ‘क्रिकेटर धोनी की बेटी जीवा, आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन भी हैं एड में’, कहकर महिला ने दंपती से की ठगी