गुरुग्राम में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या, छह लोगों पर केस दर्ज

सोहना के सांचोली गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मायकेवालों ने ससुराल पक्ष पर स्विफ्ट कार और पांच लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

संवाद सहयोगी, सोहना। सोहना के सांचोली गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने रविवार रात आत्महत्या कर ली। उसका शव फंदे से लटकता पाया गया था। मायकेवालों ने ससुराल पक्ष पर स्विफ्ट कार और पांच लाख रुपये की मांग करने तथा मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला रेशमा की शादी 24 जनवरी 2023 को सांचोली गांव के रहने वाले मुस्तकीम के साथ हुई थी। रेशमा मूल रूप से नूहं जिले के भपावली गांव की रहने वाली थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे।

रेशमा को कई बार मारपीट कर मायके भेज दिया गया था। करीब सात महीने पहले गांव स्तर पर पंचायत के माध्यम से समझौता भी कराया गया था, जिसके बाद रेशमा को ससुराल भेजा गया। इसके बावजूद ससुरालवाले उसे बार-बार स्विफ्ट कार और पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाते रहे और मना करने पर जान से मारने की धमकियां देते थे।