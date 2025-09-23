Language
    सात निर्दलीय पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन, बीजेपी नेता बोले- गुरुग्राम में विकास की रफ्तार होगी तेज

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:07 AM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम के सात निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा का दामन थामा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने उन्हें पार्टी में स्वागत किया। पार्षदों ने भाजपा की विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा जताई और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं प्रदेश भाजपाअध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ पार्षद।सौ. भाजपा

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के सात निर्दलीय पार्षदों ने महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती महाराज के सानिध्य में भाजपा का दामन थाम लिया। इसमें भाजपा नेता जितेंद्र कुमार चौहान ने भी विशेष भूमिका निभाई।

    उनके साथ रविवार को वार्ड चार से पार्षद प्रदीप सिंह पदम, वार्ड नौ से अवनीश राघव, वार्ड सात से दिनेश दहिया, वार्ड 35 से परमिंदर कटारिया, वार्ड 10 से महावीर यादव, वार्ड 12 से रुचि गगनदीप किल्होड़ एवं वार्ड 33 से सारिका प्रशांत भारद्वाज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास संत कुटीर पहुंचे।

    वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सभी को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। सभी ने प्रदेश सरकार व पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया।

    जितेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सभी निर्दलीय पार्षद भाजपा की विचारधारा को मानने वाले हैं। इनके पार्टी में शामिल होने से नगर निगम गुरुग्राम में विकास की गति और तेज होगी।

    बता दें कि परमिंदर कटारिया नगर निगम गुरुग्राम के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। नगर निगम गुरुग्राम में भाजपा के पास पहले से ही बहुमत से अधिक सीटें हैं।