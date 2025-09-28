Language
    गुरुग्राम में एम्बिएंस मॉल के सामने की सड़क की कराई, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:37 AM (IST)

    गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने एनएच-48 पर एंबियंस मॉल के सामने सड़क की मरम्मत कराई। इस पहल से शंकर चौक की ओर जाने वाले वाहन चालकों को दो लेन मिलेंगे जिससे जाम कम होगा। पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्य किया गया है। यातायात पुलिस जाम से राहत दिलाने के लिए और भी कई बदलाव करने की योजना बना रही है।

    गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने एनएच-48 पर एंबियंस मॉल के सामने सड़क की मरम्मत कराई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने यातायात को सुचारू बनाने के लिए एनएच-48 पर एंबियंस मॉल के सामने की सड़क की मरम्मत की। इससे शंकर चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक दो लेन का उपयोग कर सकेंगे और यातायात जाम कम होगा।

    पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. राजेश मोहन के निर्देश पर, यातायात निरीक्षक लोकेश ने डीएलएफ अधिकारियों के सहयोग से एनएच-48 पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए एंबियंस मॉल के सामने की सड़क की मरम्मत की।

    यातायात निरीक्षक ने बताया कि शंकर चौक पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए कई चरणों में काम चल रहा है। यातायात पुलिस, संबंधित विभागों के सहयोग से, वाहन चालकों को जाम से राहत दिलाने के लिए और भी महत्वपूर्ण बदलाव लागू करेगी।