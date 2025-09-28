गुरुग्राम में एम्बिएंस मॉल के सामने की सड़क की कराई, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने यातायात को सुचारू बनाने के लिए एनएच-48 पर एंबियंस मॉल के सामने की सड़क की मरम्मत की। इससे शंकर चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक दो लेन का उपयोग कर सकेंगे और यातायात जाम कम होगा।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. राजेश मोहन के निर्देश पर, यातायात निरीक्षक लोकेश ने डीएलएफ अधिकारियों के सहयोग से एनएच-48 पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए एंबियंस मॉल के सामने की सड़क की मरम्मत की।

यातायात निरीक्षक ने बताया कि शंकर चौक पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए कई चरणों में काम चल रहा है। यातायात पुलिस, संबंधित विभागों के सहयोग से, वाहन चालकों को जाम से राहत दिलाने के लिए और भी महत्वपूर्ण बदलाव लागू करेगी।