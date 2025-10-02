Language
    गुरुग्राम में टैक्स डिफाल्टरों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बकाया जमा न करने पर प्रॉपर्टी को किया सील

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 20.34 लाख रुपये के टैक्स बकाया होने पर एक संपत्ति को सील कर दिया। बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई। अन्य संपत्ति मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द ही अपना टैक्स जमा करें अन्यथा उनकी संपत्तियां भी सील की जा सकती हैं।

    टैक्स डिफाल्टरों पर गुरुग्राम नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम की जोन एक क्षेत्र टैक्स ब्रांच की टीम ने बुधवार को कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी टैक्स डिफाल्टर प्रापर्टी को सील किया। इस प्रापर्टी पर कुल 20 लाख 34 हजार 592 रुपये की राशि बकाया थी, जो कि बार-बार नोटिस और सूचना देने के बावजूद प्रापर्टी मालिक द्वारा जमा नहीं कराई जा रही थी।

    टटीम ने मौके पर अन्य संपत्तियों को भी सील करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद प्रापर्टी मालिकों ने अगले दो तीन दिन में भुगतान करने का समय मांगा। इस कारण अन्य संपत्तियों की सीलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई। सीलिंग कार्रवाई टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा और अन्य नगर निगम कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई।

    नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने इस कार्रवाई पर कहा कि प्रापर्टी टैक्स का समय पर भुगतान आवश्यक है। बकाया राशि जमा न करने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सभी प्रापर्टी मालिक अपने दायित्वों का पालन करें।

    नगर निगम का लक्ष्य शहर में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करना है। सभी प्रापर्टी मालिकों से अपील की है कि वे अपने बकाया टैक्स का समय पर भुगतान करें, ताकि उन्हें भविष्य में सीलिंग या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

