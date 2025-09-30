गुरुग्राम के इस इलाके में होगी सीलिंग की कार्रवाई, 60 से ज्यादा मकानों पर चलेगा डीटीपीई का चाबुक

सुशांत लोक-दो और तीन में अवैध निर्माणों और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सीलिंग शुरू करेगा। 60 से अधिक मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें अवैध निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियां शामिल हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा रहा है जिससे क्षेत्र में हड़कंप है।

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-दो एवं तीन में किए गए अवैध निर्माणों के साथ ही अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की तैयारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कर ली है। इसी सप्ताह से विभाग की इन्फोर्समेंट टीम सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेगी। विभाग की ओर से 60 से अधिक मकानों को रिस्टोरेशन आर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीटीपीई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन मकानों को नोटिस भेजे गए थे, उनमें से 24 मकान ऐसे हैं जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं और 36 मकानों में अवैध निर्माण पाया गया था। मकान मालिकों को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने और अवैध गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही गतिविधियां बंद हुईं। इसे देखते हुए अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इसे लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि सीलिंग की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद कई लोगों ने अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी हैं। जो लोग अपना कार्यालय चला रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया है।

सुशांत लाेक-दो एवं तीन के अलावा अन्य इलाकों में कार्रवाई का असर दिखने लगा है। लोग अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियां बिना नोटिस आए ही बंद करने लगे हैं। चर्चा है कि जल्द ही अन्य इलाकों में विभाग का निरीक्षण शुरू किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान जहां कहीं भी नियमों के विरुद्ध दिखाई देगा, मौके पर ही नोटिस जारी किया जाएगा। टीम के साथ मौके पर डीटीपीई अमित मधोलिया मौजूद रहते हैं। इस वजह से नोटिस जारी करने की कार्यवाही मौके पर ही कर दी जाती है।

बता दें कि जून माह में विभाग ने आन द स्पाट कार्रवाई करते हुए करीब 300 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इसके बाद कुछ मकान मालिकों ने स्टिल्ट पार्किंग से अवैध निर्माण हटा लिया, लेकिन अधिकांश ने व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की। इसी कारण अब विभाग ने अंतिम आदेश जारी कर दिया है और सीलिंग कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।