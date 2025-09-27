PCR से पीछा, फिर फेक आईडी से इंस्टा पर मैसेज, महिला इन्फ्लुएंसर का आरोप-कांस्टेबल कर रहा पीछा
गुरुग्राम में एक महिला इन्फ्लुएंसर ने पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पुलिसकर्मी ने गाड़ी नंबर से उसकी जानकारी निकाली और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से मैसेज भेजे। थाने में शिकायत के बाद एसएचओ ने कहा कि वह तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। महिला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड कर आपबीती बताई। आरोपित कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में एक महिला इन्फ्लुएंसर ने इंटरनेट मीडिया पर एक कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने गाड़ी के नंबर से उसकी डिटेल निकलवाई। इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक आईडी से कमेंट किया। मैसेज में आकर बात करने की कोशिश करते हुए पुलिसकर्मी ने लिखा कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं?
कहा-दोस्ती ही तो करना चाह रहा था
महिला का यह भी आरोप है कि थाने में मामला दर्ज होने के बाद एसएचओ ने पूछताछ के लिए बुलाकर कहा कि वह दोस्ती ही तो करना चाह रहा था। नहीं करनी तो ब्लाॅक कर दो। उसके गलत इरादे नहीं थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक, महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर आरोपित कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि किसी भी आरोपित को बक्शा नहीं जाएगा।
इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड किया
पीड़ित महिला ने इंटरनेट माडिया पर वीडियो अपलोड कर कहा कि बीती 21 सितंबर की रात गरीब साढ़े 12 बजे वह खुद कार चलाकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में एक पीसीआर कुछ दूरी तक उसकी कार का पीछा करती रही। घर पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद उनकी एक रील पर सिमरन चोपड़ा की फेक आईडी से एक कमेंट आया, जिसमें लिखा था कि मैम आप वही हो न जो 15 मिनट पहले काॅलोनी में घुसे हो? महिला ने कहा कि यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि पीसीआर मेरा पीछा कर रही थी।
फिल्मों में भी कर चुकी है काम
महिला ने कमेंट का जवाब देते हुए पूछा कि आप कौन हो? इस पर जवाब मिलता है कि पुलिस की नजर बहुत तेज होती है। मैसेज में बात करो। महिला के मुताबिक पुलिस वाला बात कर रहा था। उसने बताया कि गाड़ी नंबर से उनका पता और नाम से इंस्टाग्राम की डिटेल निकाली है।
महिला की शिकायत के आधार पर साइबर थाना ईस्ट में पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। महिला इन्फ्लुएंसर फिल्मों में भी काम कर चुकी है। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है।
