गुरुग्राम में प्रदूषण के आंकड़ों की निगरानी फिर से शुरू, रियल टाइम में मिलेगी वायु गुणवत्ता

गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र फिर से शुरू हो गए हैं जिससे निवासियों को वास्तविक समय में प्रदूषण के आंकड़े मिलेंगे। पुराने रखरखाव अनुबंधों के कारण कई स्टेशन बंद हो गए थे लेकिन अब गुरुग्राम और अन्य जिलों में स्टेशन फिर से शुरू हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित निरीक्षण महत्वपूर्ण है।

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। साइबर सिटी के निवासी अब वायु गुणवत्ता की वास्तविक तस्वीर फिर से देख सकेंगे। शहर के चारों वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र कई महीनों के बाद फिर से चालू हो गए हैं, जो वास्तविक समय में प्रदूषण के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, मॉनिटरों को पुनः कैलिब्रेट किया गया है और उन्हें राज्य और केंद्रीय डैशबोर्ड दोनों से जोड़ा गया है।

हालांकि, हरियाणा के कई जिलों, जैसे पंचकूला, बल्लभगढ़, चरखी दादरी, धारूहेड़ा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल और यमुनानगर में स्टेशन अभी भी बंद हैं। पिछले साल दिसंबर से इस साल अप्रैल तक, राज्य के 31 में से 29 स्टेशन पुराने रखरखाव अनुबंधों की समाप्ति के कारण बंद कर दिए गए थे। इस दौरान, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के बावजूद, राज्य के पास सटीक आंकड़ों का अभाव रहा।

वर्तमान में, गुरुग्राम के साथ-साथ फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, बहादुरगढ़, पलवल, पानीपत, भिवानी, सोनीपत, जींद, नूंह और सिरसा जिलों के स्टेशन नेटवर्क पर वापस आ गए हैं। हालाँकि, गुरुग्राम के टेरीग्राम और विकास सदन स्टेशन पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में वर्तमान में वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दो कंपनियों, ENVEA (इनविया) इंडिया और Aacom को इन स्टेशनों के रखरखाव और मरम्मत का काम सौंपा है। ये कंपनियां PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओज़ोन जैसे प्रदूषण स्तरों की जानकारी प्रदान करती हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि केवल स्टेशनों का चालू होना ही पर्याप्त नहीं है; नियमित निरीक्षण, तृतीय-पक्ष ऑडिट और लगातार आँकड़े जारी करना महत्वपूर्ण है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु प्रकोष्ठ के प्रमुख निर्मल कश्यप का कहना है कि कुछ स्टेशन फिर से खुल गए हैं, जबकि अन्य की मरम्मत चल रही है। लंबे समय तक बंद रहने के कारण, कुछ में तकनीकी समस्याएँ हैं।