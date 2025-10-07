Language
    डॉक्टर की हत्या का आरोपी नेपाली एनकाउंटर में ढेर, गुरुग्राम में भाजपा उपाध्यक्ष के घर भी डाली थी डकैती

    By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:01 AM (IST)

    गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नेपाली भीम सिंह जोरा मुठभेड़ में मारा गया। जोरा पर दिल्ली में डॉक्टर की हत्या और गुरुग्राम में भाजपा उपाध्यक्ष के घर चोरी जैसे कई आरोप थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जोरा दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है।

    आरोपी नेपाली भीम सिंह जोरा एनकाउंटर में ढेर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पिछले साल दिल्ली में डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या और गुरुग्राम में महरौली की भाजपा जिला उपाध्यक्ष के घर डकैती डालने वाले नेपाली भीम सिंह जोरा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया।

    बताया गया कि गुरुग्राम सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच और दिल्ली की पुलिस टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में ढेर किया। यह कार्रवाई सोमवार रात 12 बजे के बाद हुई। 

    गुरुग्राम सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि भीम सिंह जोरा साउथ दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। क्राइम ब्रांच प्रभारी नरेंद्र अपनी टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां पर भीम जोरा अपने एक अन्य साथी के साथ बेंच पर बैठा था। पुलिस को देखकर भीम जोरा ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

    भीम जोरा के द्वारा फायर की गई एक गोली इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा के बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा कर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा बाल-बाल बच गए। उन्होंने आरोपितों को सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए एक हवाई फायर किया, लेकिन भीम जोरा क्राइम ब्रांच की तरफ लगातार अंधाधुंध फायर करता रहा। 

    पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी भीम जोरा को गोली लग गई और वो घायल हो गया। जिसे तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने भीम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मुठभेड़ के दौरान भीम जोरा का साथी मौके से फरार हो गया। 

    इंस्पेक्टर नरेंद्र ने बताया कि मृत आरोपी का नाम भीम बहादुर जोरा था, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था व भारत में डकैती व हत्या के साथ साथ चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुका था।

    बताया गया कि दो अक्टूबर को आरोपी ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 की ओर्किड पेटल के विला नंबर तीन में महरौली भाजपा जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर में अपने एक साथी युवराज के साथ मिलकर 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से ही गुरुग्राम पुलिस भीम जोरा की तलाश मे लगी थी।