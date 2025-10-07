Language
    दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, बिहार के पुलिस अधिकारी का मोबाइल झपटा और फरार हो गए शातिर

    By amit bhatia Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर बाइक सवार बदमाशों ने बिहार पुलिस में SDPO शुभम पांडेय का आईफोन छीन लिया। पांडेय ने पीछा किया लेकिन जाम के कारण पकड़ नहीं पाए। लोधी कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    बिहार पुलिस में तैनात एसडीपीओ का मोबाइल फोन झपटा

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में बाइक सवार झपटमारों ने लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारापुला फ्लाईओवर पर बिहार पुलिस में तैनात एक अधिकारी का मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गए।

    पीड़ित ने उनका पीछा किया, मगर जाम में फंसने के कारण वह उन्हें पकड़ नहीं पाए। लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

    पुलिस के अनुसार, कृष्ण कुंज, पालम कॉलोनी निवासी शुभम पांडेय बिहार पुलिस ने एसडीपीओ पद पर तैनात हैं। गत 29 सितंबर को वह अपनी बाइक पर मयूर विहार से पालम कॉलोनी अपने घर जा रहे थे। उनका आइफोन 15 बाइक के हैंडल में स्टैंड पर लगाया हुआ था।

    बारापुला फ्लाईओवर पर चढ़ने के दौरान पीछे से पीछे से एक बाइक पर आए दो युवक उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह जाम में फंस गए और झपटमार इसका फायदा उठाकर आइएनए की तरफ भाग गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी।

    लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।