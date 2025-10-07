दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, बिहार के पुलिस अधिकारी का मोबाइल झपटा और फरार हो गए शातिर

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में बाइक सवार झपटमारों ने लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारापुला फ्लाईओवर पर बिहार पुलिस में तैनात एक अधिकारी का मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गए।

पीड़ित ने उनका पीछा किया, मगर जाम में फंसने के कारण वह उन्हें पकड़ नहीं पाए। लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, कृष्ण कुंज, पालम कॉलोनी निवासी शुभम पांडेय बिहार पुलिस ने एसडीपीओ पद पर तैनात हैं। गत 29 सितंबर को वह अपनी बाइक पर मयूर विहार से पालम कॉलोनी अपने घर जा रहे थे। उनका आइफोन 15 बाइक के हैंडल में स्टैंड पर लगाया हुआ था।