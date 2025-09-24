Language
    गुरुग्राम में शराब पीकर घर आए बेटे ने पिता की ले ली जान, बैट से मार-मारकर की हत्या, मां भी घायल

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी में एक व्यक्ति ने शराब पीने से रोकने पर अपने वकील पिता की बैट से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी से मारपीट करने पर पिता ने बीच-बचाव किया था। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक वरिष्ठ वकील थे और उनके परिवार में लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था।

    संशोधित::::पत्नी से मारपीट पर बचाने आए वकील पिता पर बैट से हमलाकर हत्या

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर पांच थाना क्षेत्र के भीमगढ़ खेड़ी में रहने वाले पति-पत्नी में हो रही मारपीट में बीच बचाव करने आए वकील पिता पर उसके बेटे ने ही बैट से हमला कर दिया। वह पीछे दीवार से जा टकराए। उनके सिर में चोट आने से मौत हो गई। मारपीट में महिला को भी चोटे आई हैं। फिलहाल उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। महिला के बयान पर सेक्टर पांच थाना पुलिस ने आरोपित बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपित व्यक्ति शराब पीकर घर आया था। पत्नी द्वारा टोकने पर उसने मारपीट शुरू की थी।

    कई सालों से घरेलू विवाद चल रहा

    मृत व्यक्ति की पहचान 75 वर्षीय गुलाब सिंह के रूप में की गई है। वह भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले थे और गुरुग्राम के वरिष्ठ वकीलों की श्रेणी में आते थे। बताया जाता है कि इनके बेटे 45 वर्षीय नीरज और बहू प्रीती की शादी 15 साल पहले हुई थी। दोनों में कई सालों से घरेलू विवाद चल रहा था और कई बार झगड़े होते थे। प्रीती ने सेक्टर पांच थाना पुलिस को दिए बयान में कहा कि मंगलवार रात नीरज शराब पीकर घर आया था।

    सिर में भी चोट आई

    नवरात्र के दिनों में शराब पीने के लिए उसने टोका तो नीरज ने गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू कर दी। उसने बैट से सिर पर वार किए। जिससे उन्हें सिर में गहरी चोट आई। बचाने के लिए जब नीरज के पिता बीच में आए तो नीरज ने उन पर भी बैट से हमला कर दिया और बैट से कई बार वार करने के बाद धक्का दे दिया। इससे वह पीछे दीवार से जा टकराए और उनके सिर में भी चोट आई। पड़ाेसी गुलाब सिंह और प्रीती को आरएन अस्पताल ले गए। यहां गुलाब सिंह को मृत घोषित कर दिया गया।

    हमले में इस्तेमाल बैट बरामद

    वहीं, प्रीती के सिर में 12 टांके आए हैं। प्रीती के लिखित बयान के बाद सेक्टर पांच थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपित बेटे नीरज को हिरासत में ले लिया। सेक्टर पांच थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यवान ने बताया कि घर में जांच के दौरान हमले में इस्तेमाल बैट बरामद किया गया है।

    आरोपित से पूछताछ की जा रही है। हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज व अन्य वकील पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। सभी लोगों ने वरिष्ठ वकील को श्रद्धांजलि दी है।

    नशे का आदी है नीरज

    पुलिस के अनुसार आसपड़ोस के लोगों से पूछताछ में पता चला कि नीरज और प्रीति को एक 13 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा है। नीरज अक्सर शराब पीकर घर आता था। मंगलवार रात भी उसे इसके लिए टोका गया था। दूसरी ओर बुधवार दोपहर शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टरों ने बताया कि शरीर के कई हिस्सों में मारपीट व चोटों के निशान पाए गए हैं।

    सिर में चोट के निशान हैं, हालांकि यह किस चीज से हुए हैं। इसके बारे में सटीक नहीं कहा सकता। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि बुजुर्ग का एक महीने पहले ही दिल का आपरेशन हुआ था। स्टेंट डाले गए थे। मौत के सटीक कारणों के लिए सैंपल लेकर मधुबन लैब भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं।

