    गुरुग्राम में दोस्त ने ही रेत दिया युवक का गला, बेरहमी से हत्या कर फरार; पुलिस तलाश में जुटी

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    गुरुग्राम के नाथूपुर मंडी में एक युवक राहुल की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार अलसुबह हुई जब उसका अपने एक साथी से विवाद हो गया। आरोपित वारदात के बाद फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला था और यहां एक निजी कंपनी में काम करता था।

    गुरुग्राम में दोस्त ने ही युवक की हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के डीएलएफ फेज तीन थाना क्षेत्र के नाथूपुर मंडी में किराए पर रहने वाले एक युवक की उसके ही साथी ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।

    वारदात के बाद आरोपी फरार है। घटना गुरुवार अलसुबह साढ़े तीन बजे की है। कमरे में मौजूद अन्य लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मृत युवक की पहचान 21 वर्षीय राहुल के रूप में की गई है। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला था। यहां पर कुछ सालों निजी कंपनी में काम कर रहा था।

    बताया जाता है कि कुछ लोग नाथूपुर मंडी में किराए से रहते थे। गुरुवार अल सुबह किसी बात को लेकर इसका आरोपी के साथ विवाद हो गया।

    उसके बाद आरोपी ने राहुल के गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीमों ने सबूत जुटाए।

    घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। डीएलएफ फेज तीन थाना पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

