    PHOTOS: गुरुग्राम में सिंदूर खेलकर महिलाओं ने दी मां दुर्गा को विदाई, पंडालों में हुई पूजा-अर्चना

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    गुरुग्राम में विजयादशमी पर माँ दुर्गा को सिंदूर खेला रस्म के साथ विदाई दी गई। महिलाओं ने माँ दुर्गा को सिंदूर लगाया और सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा। सेक्टर 15 पार्ट 2 में दुर्गा उत्सव में मां दुर्गा को दर्पण विसर्जन के बाद विदा किया गया। सेक्टर 56 40 4 और अन्य सेक्टरों में भी माँ दुर्गा का सिंदूर लगाकर विसर्जन किया गया।

    सिंदूर खेला रस्म के दौरान नृत्य करती महिला श्रद्धालु। फोटो सौ.- संजय गुलाटी

    संजय गुलाटी, गुरुग्राम। विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा को नाम आंखों के साथ विदाई दी गई। इससे पहले विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा की गई और इसके बाद सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई।

    महिलाओं ने पहले मां दुर्गा का सिंदूर लगाया और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगा साइबर सिटी के सेक्टर 15 पार्ट 2 में सामुदायिक भवन में पूर्व पाली दुर्गा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा उत्सव में मां दुर्गा को दर्पण विसर्जन और बंधन खोल कर विसर्जन के लिए रवाना किया गया।

    इससे पहले मां की विधि-विधान के साथ पूजा की गई और आरती की गई।

    इसके अलावा सेक्टर 56 सेक्टर 40 सेक्टर 4 सेक्टर 46 सेक्टर 108 सेक्टर 57 में मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया।

    इससे पहले, शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री व कंजक पूजन के साथ बुधवार को व्रत का अनुष्ठान पूर्ण कर श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं ने मंदिरों व घरों में विधिविधान से पूजा-अर्चना कर नवरात्र संपन्न किए।

    आखिरी दिन भारी भीड़ के चलते सभी प्रमुख देवी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी से निगरानी की गई। सादी वर्दी में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। नवमी के चलते देवी मंदिरों में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया था।

    श्री शीतला माता मंदिर में श्री शीतला माता मंदिर श्राइन बोर्ड के सीइओ सुमित कुमार ने अपने स्वजन के साथ हवन में आहुति डालकर मां सिद्धिदात्री की साधना-आराधना की। 

    रेलवे रोड स्थित श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर में भक्तों ने मां भवानी के दर्शन पूजन किया। डीएलएफ फेज-3 स्थित श्री साईं बाबा मंदिर, न्यू कालोनी स्थित श्री श्यामजी मंदिर, प्राचीन घंटेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर खुशहाली व उन्नति की कामना की। यहां दोपहर तक प्रसाद वितरण चलता रहा ।

    मंदिरों के साथ कई घरों में चल रहे अनुष्ठान संपन्न हुए। कई मंदिरों में भजन कीर्तन कर माता रानी का गुणगान किया गया। जिन श्रद्धालुओं ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया था, उन्होंने नवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा, पूरी व चने का प्रसाद खिलाया।