गुरुग्राम में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह की कोठी के बाहर थे तैनात

गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह की कोठी के बाहर तैनात कॉन्स्टेबल जगबीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कोठी के गार्ड रूम में अचेत पाए गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। साथी कर्मचारियों ने आत्महत्या की आशंका जताई है।

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। कैबिनेट मंत्री राम नरबीर सिंह की सिविल लाइन स्थित कोठी के बाहर तैनात कॉन्स्टेबल की सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कोठी के गार्ड रूम में अचेत अवस्था में पाए गए। अन्य साथी जब उन्हें अस्पताल ले गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

साथी कर्मचारियों ने उनके द्वारा विषाक्त पदार्थ से आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की जानकारी सामने आ पाएगी। मृत कॉन्स्टेबल की पहचान झज्जर के भूरावास गांव के रहने वाले 49 वर्षीय जगबीर सिंह के रूप में की गई है।

बताया जाता है कि वह 2014 में हरियाणा पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल भर्ती हुए थे। इससे पहले वह आर्मी में जाट रेजीमेंट में रह चुके हैं, वहां से रिटायर होने के बाद वह हरियाणा पुलिस में आए थे। 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री बनने पर नरबीर सिंह की कोठी के बाहर इन्हें सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था। सोमवार रात यह ड्यूटी पर तैनात थे।