Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी ने घर पर फंदा लगा की आत्महत्या, चार महीने पहले हुई थी शादी

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    गुरुग्राम के पटौदी में HDFC बैंक कर्मी शिवानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चार महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वह मानेसर शाखा में कार्यरत थी। दोपहर में वह अपने कमरे में गई और फंदे से लटकी मिली। परिवार ने अस्पताल पहुंचाया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही है लेकिन परिवार ने कोई शिकायत नहीं की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी ने घर पर फंदा लगा की आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पटौदी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में शनिवार दोपहर एचडीएफसी बैंक में काम करने वाली एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी शादी चार महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृत महिला की पहचान 26 वर्षीय शिवानी के रूप में की गई। शिवानी का मायका बासपदमका गांव में है। अप्रैल 2025 में शिवानी की शादी पटौदी के मिर्जापुर गांव में रहने वाले प्रतीक से हुई थी। बताया जाता है कि शिवानी एचडीएफसी बैंक की मानेसर शाखा में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थीं। शुक्रवार को ही वह मायके से ससुराल आई थीं।

    शनिवार दोपहर एक बजे तक वह ससुरालवालों के साथ ही नीचे बैठी हुई थीं। इसके बाद वह खाना खाकर ऊपर कमरे में चली गईं। करीब चार बजे जब इनके पति घर आए और कमरे में गए तो शिवानी फंदे से लटकी हुई मिली। परिवारवालों ने उन्हें फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ससुरालवाले शव वापस ले आए और मायकेवालों को जानकारी देकर रविवार को अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे।

    शिवानी के पिता नहीं हैं और दादा रिटायर्ड कैप्टन हैं। उन्होंने कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी। वहीं शिवानी की मां ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने भी कोई शिकायत या आरोप नहीं लगाया। पटौदी थाना पुलिस ने रविवार दोपहर शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। रिपोर्ट में कुछ जानकारी सामने आ सकती है।

    मायकेवालों व आसपास के लोगों का कहना है कि शिवानी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सभी हंसी खुशी ही रह रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिवानी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में दो परिवारों में टूटी रिश्तों की डोर, एक में पति ने और दूसरे में पत्नी ने की आत्महत्या