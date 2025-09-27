Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम सिटी बस में अब दूरी के हिसाब से लगेगा किराया, देखें नया रूट और फेयर लिस्ट

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:45 AM (IST)

    गुरुग्राम सिटी बस में अब दूरी के हिसाब से किराया लगेगा। न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹30 होगा। जीएमसीबीएल बोर्ड ने 16 सितंबर 2025 को नई किराया प्रणाली को मंजूरी दी जो 24 सितंबर से लागू है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। वर्तमान में 21 रूटों पर 150 बसें चल रही हैं जिनकी जानकारी गुरुग्राम ऐप पर उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिटी बसों में अब दूरी के हिसाब से देना होगा किराया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की सिटी बसों में अब यात्रियों से तय की गई दूरी के आधार पर किराया लिया जाएगा। पहले, किराया बस स्टॉप की संख्या के आधार पर तय होता था। जीएमसीबीएल ने अब बस किराए के लिए एक नई किराया प्रणाली लागू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 सितंबर, 2025 को जीएमसीबीएल बोर्ड की बैठक में स्वीकृत संशोधित किराए 24 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं। नए किराए के अनुसार, गुरुग्राम की बसों में छह किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ₹10, 6 से 13 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹20 और 13 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए ₹30 का एकमुश्त किराया देना होगा।

    जीएमसीबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी ने कहा कि नई किराया प्रणाली सभी यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जीएमसीबीएल की बसें किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करती हैं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे निजी वाहनों पर अपनी निर्भरता कम करें और शहर में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

    21 रूटों पर चल रही हैं 150 बसें

    वर्तमान में, जीएमसीबीएल के पास 21 रूटों पर 150 आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बसों का बेड़ा है। ये बसें जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और ई-टिकटिंग मशीनों जैसी सुविधाओं से लैस हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन बसों में रोज़ाना हज़ारों लोग सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा करते हैं।

    जीएमसीबीएल द्वारा विकसित "गुरुग्राम ऐप" पर नागरिक सभी रूट और किराए की जानकारी देख सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए टिकट बुकिंग भी उपलब्ध है। इस साल जीएमसीबीएल के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएँगी, जिससे सेवाओं को और मज़बूती मिलेगी। नए रूट जुड़ने से शहर के एक बड़े हिस्से में यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    इन मुख्य मार्गों पर चलती हैं सिटी बसें 

    रूट नंबर रूट विवरण
    132B हीरो होंडा चौक से डूंडाहेड़ा
    D202 गुरुग्राम बस स्टैंड से बदरपुर बॉर्डर
    134 इफ्को मेट्रो से ढाणा मोड़
    212DN-212UP बसई चौक से हुडा सिटी सेंटर (मुद्रिका)
    221A गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बादशाहपुर
    222C गुरुग्राम बस स्टैंड से राम मंदिर
    116F रेलवे स्टेशन से सीआरपीएफ कैंप कादरपुर
    135B इफ्को मेट्रो से ढोरका गांव
    111A हीरो होंडा चौक से हुडा सिटी सेंटर
    126 बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन
    133 इफ्को चौक मेट्रो से पुलिस लाइन मानेसर
    254-254A महावीर चौक से फरुखनगर-कांकेरोला-भांगरोला
    111B हुडा सिटी सेंटर से मारुति कुंज
    111GD-111GU सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन (मुद्रिका)
    114 हुडा सिटी सेंटर से सेक्टर 50 व्यावसायिक क्षेत्र
    118 हुडा सिटी सेंटर से सोहना
    213 गुरुग्राम बस स्टैंड से गैरतपुरबास गांव
    217 महावीर चौक से भोंडसी पुलिस स्टेशन
    218 गुरुग्राम बस स्टैंड से सोहना