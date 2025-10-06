Traffic Challan: गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 2000 से ज्यादा वाहन चालकों पर हुआ एक्शन
गुरुग्राम पुलिस ने बीते एक महीने में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सितंबर में 2287 चालान काटे गए जिनमें 25 महिला चालक शामिल हैं और दो वाहन जब्त किए गए। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि ऐसे मामलों में लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है और आगे भी एक महीने में ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने पिछले एक महीने में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सितंबर में 2287 वाहन चालकों के चालान किए गए। दो वाहन भी जब्त किए गए।
डीसीपी ट्रैफिक डा. राजेश मोहन ने यातायात पुलिस को चिन्हित स्थानों पर विशेष आदेश देकर तैनाती की थी। एक से 30 सितंबर के बीच चलाए गए अभियान के दौरान 25 महिला वाहन चालक सहित कुल 2287 चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए मिले। इस दौरान दो वाहनों को जब्त कर लिया गया। अन्य सभी के चालान किए गए।
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों के चालान के दौरान लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इस तीन महीने की अवधि के दौरान वह किसी भी वाहन को नहीं चला सकते।आगे आने वाले समय में भी इसी तरह के अभियान चलाए जाते रहेंगे।
रोड बंद करने पहले वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने की मांग
दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक दौलताबाद कार्यालय में आयोजित हुई। अध्यक्षता अध्यक्ष पवन जिंदल ने की। इसमें सभी सदस्यों ने एक सुर से कहा कि दो महीने के लिए दौलताबाद फ्लाईओवर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की रोड को बंद करने से पहले वैकल्पिक रास्ता देने के बारे में विचार करना चाहिए। बिना वैकल्पिक रास्ता दिए रोड को बंद करने से लाखों लोग परेशान होंगे।
बताया जाता है कि खस्ताहाल सड़क को सीएसआर फंड से एक कंपनी ने ठीक करने का आफर प्रशासन को दिया है। उद्यमियों का कहना है कि धनवापुर रोड तथा राजेंद्र पार्क रोड जो पिछले दो वर्षों से बंद हैं, उन्हें प्राथमिकता पर ठीक किया जाए, ताकि आवागमन का विकल्प उपलब्ध हो सके। दौलताबाद फ्लाईओवर से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक पूरी सीवर लाइन की मरम्मत की जाए।
नई सड़क की ऊंचाई बढ़ाने से आस-पास की कनेक्टिविटी सड़कें नीचे हो जाएंगी, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे में सड़क की ऊंचाई वर्तमान स्तर पर ही रखी जाए। रोड के दोनों ओर बनी नालियों की सही मरम्मत की जाए तथा आसपास की गलियों से आने वाले पानी को भी जोड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि जलभराव न हो।
बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महासचिव उमेश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष हरीश गुप्ता के अलावा रमणीक जैन, श्रीभगवान, शीतल मेहरा, सतीश अग्रवाल, एमएसएमई के वाइस चेयरमैन विनोद गुप्ता, धीरज माहेश्वरी, मनोज कुमार एवं एडवोकेट मोहित शर्मा आदि मौजूद रहे।
