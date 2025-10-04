Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: स्कॉर्पियो चुरा नहीं पाए तो थार से बांधकर ले गए चोर, CCTV में कैद हुई अनोखी वारदात

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    गुरुग्राम के शिवाजी नगर में एक अनोखी कार चोरी की घटना सामने आई है। चोर स्कार्पियो चुराने आए दरवाजा खोला पर स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर अपने साथियों को बुलाया जो थार गाड़ी से टोचन करके स्कार्पियो ले गए। गाड़ी मालिक मोहित जटराना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्कॉर्पियो को थार से टोचन कर ले गए चोर। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के शिवाजी नगर से कार चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे देखकर आपको न केवल हैरानी होगी बल्कि हंसी भी आ सकती है और चिंता भी हो सकती है। इस अनोखी चोरी का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवाजी नगर में चोर स्कार्पियो गाड़ी को चुराने आए थे। उन्होंने दरवाजा भी खोल लिया, लेकिन उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को बुलाया। साथी थार गाड़ी लेकर आए और उससे टोचन (बांधकर) कर स्कार्पियो चोरी कर ले गए।

    घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाड़ी मालिक की शिकायत पर शिवाजी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब सवा तीन बजे शिवाजी नगर एरिया में गली के अंदर खड़ी एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी चोरी हो गई। सुबह जब गाड़ी मालिक उठे तो उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिखी।

    उन्होंने घर के बाहर लगे सीसीटीवी के फुटेज देखे तो उन्हें भी हैरानी हुई कि चोर इस तरह से उनकी गाड़ी चोरी कर ले गए।

    महिंद्रा की एजेंसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं कार मालिक

    शिवाजी नगर में रहने वाले गाड़ी मालिक मोहित जटराना ने थाने में चोरी की शिकायत दी। मोहित जटराना गुरुग्राम में महिंद्रा एजेंसी पर सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करते हैं। उन्होंने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है।

    सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ी महिंद्रा स्कार्पियो गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। वह गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाया। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो चोर ने साथियों को बुलाया।

    कुछ देर बाद गली में रिवर्स गियर में थार रॉक्स गाड़ी आती दिखाई दी। चोरों ने टोचन बेल्ट से स्कार्पियो को थार से जोड़ दिया। एक साथी स्कार्पियो में बैठता है। इसके बाद वह गाड़ी को चोरी कर ले जाते हुए दिखे।