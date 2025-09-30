Traffic Challan: वाहन चालक हो जाएं सावधान, गुरुग्राम में लेन चेंज के कटे 44000 से ज्यादा चालान

गुरुग्राम में वाहन चालकों को लेन बदलने पर सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। हाईवे पर एएनपीआर कैमरों से चालान किए जा रहे हैं। एक जनवरी से अब तक कुल 44277 वाहनों के चालान लेन चेंज उलंघन के तहत किए गए हैं। यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हाईवे पर बार-बार लेन बदलकर चलने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। हाईवे पर लगे एएनपीआर कैमरों से लेन चेंज करने पर चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी जगह-जगह तैनात होकर ड्रोन से कार्रवाई कर रही है।

पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. राजेश मोहन के निर्देश पर यातायात पुलिस हर दिन अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस साल एक जनवरी से अब तक कुल 44277 वाहनों के चालान लेन चेंज उलंघन के तहत किए गए हैं। ड्रोन से भी कार्रवाई की गई।

डीसीपी ने बताया कि 10 जुलाई से एचएन-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर एनएचएआइ की ओर से लगाए गए एएनपीआर कैमरों के माध्यम से भी निरंतर निगरानी की जा रही है। इसके तहत 10 जुलाई से 28 सितंबर तक लेन-ड्राइविंग की अवहेलना करने वाले कुल 13030 वाहनों के चालान किए गए। वर्ष 2024 में लेन-ड्राइविंग की अवहेलना करने वाले कुल 61780 वाहनों पर कार्रवाई की गई थी।

एक सप्ताह में 18290 वाहनों के चालान चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत पिछले एक सप्ताह के दौरान कुल 18290 वाहन चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के उलंघन के तहत कार्रवाई की गई। 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच चलाए गए अभियान के दौरान रांग साइड ड्राइविंग के 2309, रोड मार्किंग के 1441, पीलियन राइडर बिना हेल्मट के 1302, बिना सीट बेल्ट के 1345, बिना हेल्मेट के 1081, ड्रंकन ड्राइव के 467 चालान हुए।