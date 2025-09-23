Language
    बादशाहपुर के सेक्टर-22बी में गहराया पानी संकट, 1500 रुपये में खरीदना पड़ रहा टैंकर

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:14 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-22बी में पिछले एक हफ्ते से नहरी पानी की आपूर्ति बाधित है जिससे निवासी परेशान हैं। लोग ट्यूबवेल का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और कई 1500 रुपये प्रति टैंकर पानी खरीदने को विवश हैं। निवासियों ने नगर निगम से शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। बूस्टर पंप चालू करने की मांग की जा रही है।

    पानी की आपूर्ति न मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। (सांकेतिक तस्वीर)

    संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। सेक्टर-22बी के निवासियों को पिछले एक सप्ताह से नहरी पानी की आपूर्ति न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के नल सूखे पड़े हैं। लोग मजबूरी में ट्यूबवेल का कीचड़युक्त पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।

    जिन इलाकों तक ट्यूबवेल का पानी भी नहीं पहुंच रहा। वहां के परिवारों को 1500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त को पत्र लिख चुके हैं। संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक सभी तरह शिकायत कर ली लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

    बता दें कि सेक्टर-22बी में 650 प्लाट हैं। इसे 1982 में डूंडाहेड़ा गांव की जमीन में विकसित किया गया था। गांव के आसपास भूजल स्तर 116.45 मीटर है। पिछले 50 साल में भूजल स्तर 100 मीटर नीचे जा चुका है। ऐसे में नहरी पानी के ऊपर ही लोग काफी हद तक निर्भर हैं।

    लेबर चौक के पास बूस्टर पंप लगाया गया था, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। अगर यह बूस्टर पंप शुरू हो जाए तो सेक्टर-22बी में पानी की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। सेक्टर में रहने वाली महिलाएं सबसे अधिक पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। हर साल इसी तरह की स्थिति सामने आने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। निवासी प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

    घर में छोटे बच्चे हैं। कीचड़ वाला पानी इस्तेमाल करने से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। हमें मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है।  - सुनीता यादव, निवासी, सेक्टर-22बी

    हर बार गर्मियों और बरसात में यही हाल हो जाता है। टैंकर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रशासन को स्थायी समाधान निकालना चाहिए।   - रामरती देवी, निवासी, सेक्टर-22बी

    कहने को तो सेक्टर में रह रहे हैं। पीने का पानी तक मुहैया नहीं है। कोई भी अधिकारी लोगों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं।   - अनुराधा वर्मा, निवासी, सेक्टर-22बी

    बूस्टर पंप चालू हो जाए तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायत दी जा चुकी है। कितनी शिकायत कर लो लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। 

    - भीम सिंह, पूर्व अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, सेक्टर-22बी

    सेक्टर 22बी में कुछ इलाकों में पानी की समस्या है। नगर निगम के संज्ञान में है। जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।   - विजय ढाका, मुख्य अभियंता, नगर निगम गुरुग्राम