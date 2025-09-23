बादशाहपुर के सेक्टर-22बी में गहराया पानी संकट, 1500 रुपये में खरीदना पड़ रहा टैंकर

गुरुग्राम के सेक्टर-22बी में पिछले एक हफ्ते से नहरी पानी की आपूर्ति बाधित है जिससे निवासी परेशान हैं। लोग ट्यूबवेल का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और कई 1500 रुपये प्रति टैंकर पानी खरीदने को विवश हैं। निवासियों ने नगर निगम से शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। बूस्टर पंप चालू करने की मांग की जा रही है।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। सेक्टर-22बी के निवासियों को पिछले एक सप्ताह से नहरी पानी की आपूर्ति न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के नल सूखे पड़े हैं। लोग मजबूरी में ट्यूबवेल का कीचड़युक्त पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।

जिन इलाकों तक ट्यूबवेल का पानी भी नहीं पहुंच रहा। वहां के परिवारों को 1500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त को पत्र लिख चुके हैं। संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक सभी तरह शिकायत कर ली लेकिन कोई सुनवाई नहीं।

बता दें कि सेक्टर-22बी में 650 प्लाट हैं। इसे 1982 में डूंडाहेड़ा गांव की जमीन में विकसित किया गया था। गांव के आसपास भूजल स्तर 116.45 मीटर है। पिछले 50 साल में भूजल स्तर 100 मीटर नीचे जा चुका है। ऐसे में नहरी पानी के ऊपर ही लोग काफी हद तक निर्भर हैं।

लेबर चौक के पास बूस्टर पंप लगाया गया था, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। अगर यह बूस्टर पंप शुरू हो जाए तो सेक्टर-22बी में पानी की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। सेक्टर में रहने वाली महिलाएं सबसे अधिक पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। हर साल इसी तरह की स्थिति सामने आने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। निवासी प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।